Не играйте с огнем. Переход на эстоноязычное образование - это слишком серьезная вещь, пишет председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу.
УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Правительство Михала еще не вступило в должность, но уже затеяло свое первое свинство (1)
Перевод: Павел Соболев
Первое фундаментальное решение правительства Кристена Михала должно быть официально принято еще во время формального правления Каи Каллас. Речь идет о большом свинстве, которое тихо готовилось к завтрашнему заседанию правительства.
Социал-демократы брезгливо относились к переходу на эстоноязычное образование и боролись против него до последнего шанса. Несколько месяцев назад они потребовали исключений при предъявлении языковых требований к учителям, что также поддержала и министр образования Кристина Каллас.
Сейчас, по моим данным, члены правительства во главе с Кристеном Михалом договорились начать снижать языковые требования для русских учителей и дискредитировать переход на эстоноязычное образование: при условии, что это будет сделано уже на завтрашнем заседании правительства и этот шаг формально не буден сделан правительством Кристена Михала.
Этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Почему?
1. Формальная проблема: согласно Закону о правительстве, ушедшее в отставку правительство не принимает принципиальных решений.
2. Юридическая проблема: поправка к Закону об основной школе и гимназии, принятая два года назад, требует на юридическом уровне, чтобы учителя, не соответствующие требованиям, не могли продолжать работу с 1 августа этого года. Требования вытекают из постановления правительства, утвержденного на основании Закона о языке (такой же уровень требований действует с 2008 года). Правительство не может просто взять и смягчить в постановлении требования к учителям русскоязычной школы, действовавшие шестнадцать лет, если законодатель не потребовал обратного: речь о невозможности продолжения трудовых отношений при невыполнении языковых требований.
3. Проблема по существу. Переход к эстоноязычному образованию основан на предусмотренных правилах, дополнительных государственных ресурсах и выполнении государством данных обязательств.
Многие школы и учителя приложили добросовестные усилия. Ослаблением требований для учителей, преподающих на русском языке, этим добросовестным школам и учителям, а также детям и родителям подается сигнал, дискредитирующий серьезность реформы и эстонского государства.
Давайте посмотрим на это со стороны: с 2008 года (!) к этим учителям применяются требования по эстонскому языку (В2). Два года назад они знали, что если не выполнят требование, то не смогут продолжить работу с 1 августа 2024 года.
Кто-то из них учил язык, а кто-то считал, что эстонское государство все равно подожмет хвост. Сейчас на последнем экзамене несколько сотен учителей не сдали экзамен. На переход государство выделяет 40 млн евро в год, включая языковую подготовку тысяч учителей.
Удар в спину
У самоуправлений было два года, чтобы найти замену учителям, которые не хотели изучать язык. Весной я предупредил Кристину Каллас, что правительство лениво занимается этим вопросом и что оно должно серьезно заниматься им на постоянной основе. Теперь оказывается, что вместо этого они тихо работают над отменой реформы. Это удар в спину всему переходу на эстоноязычное образование, и я призываю правительство отказаться от этого плана.
У самоуправлений есть больше месяца, чтобы нанять учителей на замену тем, кто в течение двух лет не верил, что эстонское государство сдержит свое слово. Разговоры Кристины Каллас о годовых контрактах для тех, кто изучает эстонский язык, не актуальны: если эти люди не вышли на необходимый уровень эстонского языка за шестнадцать лет, то и за год они язык не освоят, учитывая тот факт, что через несколько лет им необходимо будет знать эстонский язык уже на уровне С1.
Я призываю журналистов спросить сейчас позицию всех коалиционных партий, особенно кандидата в премьер-министры Кристен Михала, по этому вопросу. Разговоров о том, что мы понаблюдаем за заседанием правительства, недостаточно: по собственным словам коалиционных политиков, они уже как неделями детально обсуждают политические вопросы.
Это принципиальный вопрос, и человек, который формирует правительство, должен дать обществу ответ, какова его позиция. До сих пор мы мало что слышали о его идеях, кроме повышения налогов. Теперь, прямо сегодня он может донести до общества свою конкретную позицию. Я призываю Кристена Михала и правящие партии немедленно похоронить эту идею социал-демократов.
Не играйте с огнем. Переход на эстоноязычное образование - слишком серьезный вопрос.