3. Проблема по существу. Переход к эстоноязычному образованию основан на предусмотренных правилах, дополнительных государственных ресурсах и выполнении государством данных обязательств.

Многие школы и учителя приложили добросовестные усилия. Ослаблением требований для учителей, преподающих на русском языке, этим добросовестным школам и учителям, а также детям и родителям подается сигнал, дискредитирующий серьезность реформы и эстонского государства.

Давайте посмотрим на это со стороны: с 2008 года (!) к этим учителям применяются требования по эстонскому языку (В2). Два года назад они знали, что если не выполнят требование, то не смогут продолжить работу с 1 августа 2024 года.

Кто-то из них учил язык, а кто-то считал, что эстонское государство все равно подожмет хвост. Сейчас на последнем экзамене несколько сотен учителей не сдали экзамен. На переход государство выделяет 40 млн евро в год, включая языковую подготовку тысяч учителей.

Удар в спину

У самоуправлений было два года, чтобы найти замену учителям, которые не хотели изучать язык. Весной я предупредил Кристину Каллас, что правительство лениво занимается этим вопросом и что оно должно серьезно заниматься им на постоянной основе. Теперь оказывается, что вместо этого они тихо работают над отменой реформы. Это удар в спину всему переходу на эстоноязычное образование, и я призываю правительство отказаться от этого плана.