Медики объясняют: каковы симптомы рака поджелудочной железы?

Перевод: Павел Соболев

Рак поджелудочной железы встречается примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин, хотя у мужчин этот показатель все же несколько выше.

Как и многие другие виды рака, рак поджелудочной железы на ранних стадиях часто не имеет симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Симптомы у мужчин и женщин не различаются и часто неспецифичны, то есть они могут указывать и на другие причины.

Симптомы рака поджелудочной железы

При этом ранняя стадия рака поджелудочной железы часто не вызывает никаких симптомов. Если симптомы действительно возникают, это часто связано с ростом или распространением опухоли на другие части тела. Неспецифические симптомы также могут быть связаны с другими состояниями. Наиболее распространенные симптомы могут быть такими:

тромбоз глубоких вен

увеличение желчного пузыря или печени

тошнота и рвота

снижение аппетита

непреднамеренная потеря веса

боль в спине или животе

желтуха

Факторы риска рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы трудно обнаружить на ранних стадиях отчасти и потому, что поджелудочная железа расположена глубоко в организме. Небольшие ранние опухоли нелегко прощупать при физическом осмотре. Кроме того, скрининг рака поджелудочной железы обычно не рекомендуется даже людям с факторами риска, поскольку снижения смертности с помощью этой меры не наблюдается.

Факторы риска могут включать:

семейный анамнез рака поджелудочной железы

определенные генетические условия

хронический панкреатит

употребление алкоголя и курение

диабет

При появлении тревожных симптомов следует как можно скорее поговорить с семейной медсестрой или врачом.