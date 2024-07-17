Рак поджелудочной железы часто трудно обнаружить на ранних стадиях, поскольку симптомы отсутствуют. Как сообщает Medical News Today, позднее могут возникнуть такие симптомы, как тошнота, боль в спине или даже желтуха.
Медики объясняют: каковы симптомы рака поджелудочной железы?
Перевод: Павел Соболев
Рак поджелудочной железы встречается примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин, хотя у мужчин этот показатель все же несколько выше.
Как и многие другие виды рака, рак поджелудочной железы на ранних стадиях часто не имеет симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Симптомы у мужчин и женщин не различаются и часто неспецифичны, то есть они могут указывать и на другие причины.
Симптомы рака поджелудочной железы
При этом ранняя стадия рака поджелудочной железы часто не вызывает никаких симптомов. Если симптомы действительно возникают, это часто связано с ростом или распространением опухоли на другие части тела. Неспецифические симптомы также могут быть связаны с другими состояниями. Наиболее распространенные симптомы могут быть такими:
- тромбоз глубоких вен
- увеличение желчного пузыря или печени
- тошнота и рвота
- снижение аппетита
- непреднамеренная потеря веса
- боль в спине или животе
- желтуха
Факторы риска рака поджелудочной железы
Рак поджелудочной железы трудно обнаружить на ранних стадиях отчасти и потому, что поджелудочная железа расположена глубоко в организме. Небольшие ранние опухоли нелегко прощупать при физическом осмотре. Кроме того, скрининг рака поджелудочной железы обычно не рекомендуется даже людям с факторами риска, поскольку снижения смертности с помощью этой меры не наблюдается.
Факторы риска могут включать:
- семейный анамнез рака поджелудочной железы
- определенные генетические условия
- хронический панкреатит
- употребление алкоголя и курение
- диабет
При появлении тревожных симптомов следует как можно скорее поговорить с семейной медсестрой или врачом.