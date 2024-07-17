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Медики объясняют: каковы симптомы рака поджелудочной железы?

Postimees
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Постоянные боли в животе или спине могут указывать на крайне тяжелые заболевания.
Постоянные боли в животе или спине могут указывать на крайне тяжелые заболевания. Фото: Shutterstock

Рак поджелудочной железы часто трудно обнаружить на ранних стадиях, поскольку симптомы отсутствуют. Как сообщает Medical News Today, позднее могут возникнуть такие симптомы, как тошнота, боль в спине или даже желтуха.

Перевод: Павел Соболев

Рак поджелудочной железы встречается примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин, хотя у мужчин этот показатель все же несколько выше.

Как и многие другие виды рака, рак поджелудочной железы на ранних стадиях часто не имеет симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Симптомы у мужчин и женщин не различаются и часто неспецифичны, то есть они могут указывать и на другие причины.

Симптомы рака поджелудочной железы

При этом ранняя стадия рака поджелудочной железы часто не вызывает никаких симптомов. Если симптомы действительно возникают, это часто связано с ростом или распространением опухоли на другие части тела. Неспецифические симптомы также могут быть связаны с другими состояниями. Наиболее распространенные симптомы могут быть такими:

  • тромбоз глубоких вен
  • увеличение желчного пузыря или печени
  • тошнота и рвота
  • снижение аппетита
  • непреднамеренная потеря веса
  • боль в спине или животе
  • желтуха

Факторы риска рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы трудно обнаружить на ранних стадиях отчасти и потому, что поджелудочная железа расположена глубоко в организме. Небольшие ранние опухоли нелегко прощупать при физическом осмотре. Кроме того, скрининг рака поджелудочной железы обычно не рекомендуется даже людям с факторами риска, поскольку снижения смертности с помощью этой меры не наблюдается.

Факторы риска могут включать:

  • семейный анамнез рака поджелудочной железы
  • определенные генетические условия
  • хронический панкреатит
  • употребление алкоголя и курение
  • диабет

При появлении тревожных симптомов следует как можно скорее поговорить с семейной медсестрой или врачом.

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