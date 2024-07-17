Трамвай начнет ходить в Ванасадам с января

Когда началось строительство новой трамвайной линии, предполагалось, что трамвай сможет начать работу уже в конце лета 2024 года.

Новую трамвайную линию будет обслуживать нынешний трамвай №2, новым маршрутом которого станет Копли-Балтийский вокзал-Ванасадам-Уус-Паала. Когда строительные работы терминала Rail Baltic будут окончательно завершены, в аэропорт начнет курсировать трамвай №2: это должно произойти в январе 2026 года, то есть через год после запуска новой трамвайной линии.

Планируется, что после начала 2026 года изменится и трамвайная линия №2, а когда в 2029 году завершится строительство трамвайной линии Пельгуранна, оттуда начнет курсировать трамвай №2 от Пельгуранна до аэропорта, сказал Ярван.