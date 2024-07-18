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Клиент Maxima столкнулся со странной аномалией: торговая сеть приостановила продажу товара

Дмитрий Рая
, pепортер
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Maxima.
Maxima. Фото: Urmas Luik

В большинстве случаев при покупке прохладительного, энергетического или алкогольного напитка к его стоимости добавляется залоговая стоимость тары. Для кого-то эти 10 центов - мелочь, для кого-то - сумма, которой не хватает на покупку хлеба, а для некоторых - вопрос заботы об экологии.

В условиях постоянно растущих цен и не поспевающей за ними зарплатой жители Эстонии стараются найти возможности для экономии или пересмотреть свои расходы.

Если раньше некоторые просто выбрасывали бутылки из-под лимонадов или алкогольных напитков в мусорное ведро, то теперь и эти слои населения стали задумываться о том, что деньгам, которые можно было бы получить за залоговую тару, можно найти лучшее применение.

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