Клиент Maxima столкнулся со странной аномалией: торговая сеть приостановила продажу товара

В условиях постоянно растущих цен и не поспевающей за ними зарплатой жители Эстонии стараются найти возможности для экономии или пересмотреть свои расходы.

Если раньше некоторые просто выбрасывали бутылки из-под лимонадов или алкогольных напитков в мусорное ведро, то теперь и эти слои населения стали задумываться о том, что деньгам, которые можно было бы получить за залоговую тару, можно найти лучшее применение.