По оценке прокуратуры, данные проверки Госконтроля в отношении продажи древесины Центром управления государственными лесами (RMK) не содержат достаточной информации для возбуждения уголовного дела на основании антикоррупционного закона. Полиция ждет сигналов от тех, кто что-то знает о каких-то незаконных действиях.
Нарушения в RMK: прокуратура пока не видит оснований для возбуждения уголовного дела
Перевод: Павел Соболев
«Мы оценили обстоятельства, изложенные в акте проверки Госконтроля обстоятельств продажи древесины RMK, и, исходя из известных прокуратуре данных, оснований для возбуждения уголовного дела нет», - прокомментировал старший прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям окружной прокуратуры Марек Соомаа.
По его словам, для возбуждения уголовного дела нужны мотив и основание. «Производство должно быть возбуждено не с целью поиска преступления; уже на основании первичной информации должно быть убеждение в совершении преступления, - пояснил Соомаа. - Для начала процедуры нужно, чтобы в акте госпроверки уже были видны признаки преступления. Прокуратура не видит оснований для возбуждения дела на основании изложенных в данных аудита обстоятельств».
Нильс Семпельсон, руководитель Управления по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, добавил: «Если у кого-то есть информация о возможных несправедливых контрактах или других преступлениях, сообщите об этом по адресу korruptsionivihje@politsei.ee. Полиция обязательно проверит все улики и совместно с прокуратурой примет решение о начале процедуры расследования».
Прокуратура поблагодарила Госконтроль за тщательную проверку. «Госконтроль проделал похвальную работу, проанализировав рабочие процессы RMK и выявив возможные узкие места и угрозы прозрачности и честности, - сказал Соомаа. - RMK было дано несколько рекомендаций о том, как снизить возможный риск коррупции. Крайне важно обратить на это внимание, и RMK также предпринял шаги для улучшения ситуации».
В ходе проверки Госконтроль неоднократно указывал на ряд нарушений со стороны должностных лиц РМК, также есть упоминания о связях с должностными лицами бывшего Министерства окружающей среды. Кроме того, выделены некоторые компании, которые больше всего выиграли от нарушений.
Сам Госконтроль не стал подавать заявление о возбуждении уголовного дела, мотивируя это тем, что причинили ли договоры о сотрудничестве, заключенные без правового основания, ущерб государству или государственному коммерческому учреждению, и может ли заключение таких договоров подпадать под действие положения Уголовного кодекса, соответствующие учреждения могут оценить сами на основании фактов, опубликованных в ходе проверки Госконтроля.
Министерство климата продолжает расследование
Действия, которые Госконтроль оценил как нарушение закона (продажа древесины ниже рыночной цены, незаконные тайные соглашения), в настоящее время анализируются Министерством климата. Прежде всего министерство с помощью Минфина выяснит, оказывала ли RMK запрещенную государственную помощь при продаже древесины Graanul Invest и некоторым другим компаниям на основании незаконных негласных договоренностей.
Антти Тооминг, вице-канцлера Министерства климата, объяснил Postimees на прошлой неделе, что анализ займет время. «Тема государственной помощи - очень сложный вопрос, и оценка того, запрещена она или нет, требует очень системного подхода, - подчеркнул он. - Европейская комиссия установила разные критерии. Мы должны проанализировать их. Мы, конечно, сегодня не можем еще сказать, была ли это государственная помощь или нет».
Госконтролер Янар Холм подтвердил в интервью Postimees, что, по его мнению, RMK нарушил несколько статей закона. «RMK не смог показать нам, что древесина всегда продавалась по нормальной цене, - пояснил он. - Если древесный материал не продается по нормальной цене, это не соответствует закону».
По его мнению, незаконными также являются тайные соглашения с Graanul Invest и некоторыми другими компаниями.
По мнению Хольма, вопрос о том, запрещена ли государственная помощь, требует дополнительного анализа.
«Есть четыре характеристики, попадание под которые считается незаконной государственной помощью: она предполагает участие государственных средств; особый режим по сравнению с обычным; избирательное отношение к тому, кто получает доступ к специальному обращению; вред конкурентной ситуации. Если эти четыре аспекта присутствуют, то это незаконная государственная помощь, - пояснил Хольм. - Нет сомнения, что первые три признака имелись в случае специальных секретных соглашений. Теперь вопрос в том, повлияло ли это на конкурентную ситуацию или нет. Поставило ли этого кого-то в худшее положение? Мы не проводили такого глубокого анализа, но можем опасаться, что да. В результате разницу придется доплатить. Обычно это делает компания, которой предъявляется претензия».
Глава RMK Микк Марран заявил в интервью Postimees, что, по его мнению, RMK не нарушил закон. «В ходе проверки Госконтроля я не нашел указаний на это», - сказал он.