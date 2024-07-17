Нарушения в RMK: прокуратура пока не видит оснований для возбуждения уголовного дела

«Есть четыре характеристики, попадание под которые считается незаконной государственной помощью: она предполагает участие государственных средств; особый режим по сравнению с обычным; избирательное отношение к тому, кто получает доступ к специальному обращению; вред конкурентной ситуации. Если эти четыре аспекта присутствуют, то это незаконная государственная помощь, - пояснил Хольм. - Нет сомнения, что первые три признака имелись в случае специальных секретных соглашений. Теперь вопрос в том, повлияло ли это на конкурентную ситуацию или нет. Поставило ли этого кого-то в худшее положение? Мы не проводили такого глубокого анализа, но можем опасаться, что да. В результате разницу придется доплатить. Обычно это делает компания, которой предъявляется претензия».