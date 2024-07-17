Согласно быстрой статистике рынка труда от Департамента статистики, за последние полтора года как в целом в сфере информации и связи, так и в более узкой отрасли компьютерного программирования стало работать меньше молодежи в возрасте 20-29 лет. Если в предыдущие годы отрасль программирования росла именно за счет молодежи, то за последний год число молодых сотрудников в этой отрасли сократилось.
Молодежь покидает сектор программирования: в чем дело?
В последнее десятилетие сфера информации и связи по показателям была образцом для рынка труда Эстонии: самые высокие зарплаты, рост числа работников даже в разгар кризиса, самый большой недостаток образованной рабочей силы по утверждению работодателей и самые большие амбиции роста.
Данные регистра трудовой занятости показали, что за последние полтора года число трудовых отношений в сфере информации и связи значительно сократилось. По состоянию на июнь этого года там было зарегистрировано около 36 000 работников. Из них более половины (22 000) зарегистрированы в отрасли компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг.
В 2019-2023 годах в сфере информации и связи именно в отрасли компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг было создано больше всего новых рабочих мест, а именно 7700, однако за последний год там снова стало на 600 рабочих мест меньше. В других отраслях изменения были менее значительными, однако снижение за последний год произошло практически во всех из них.
Молодых программистов сменили работники среднего возраста
По словам специалиста по данным Департамента статистики Кадри Рооталу, самые большие изменения в отрасли программирования отмечаются среди молодых работников.
«Если раньше число трудовых отношений в отрасли компьютерного программирования росло именно за счет молодых работников, то за последний год этот рост замедлился и число работников в возрасте 20–29 лет там, напротив, снизилось», - отметила Рооталу.
Например, в июне 2022 года в отрасли компьютерного программирования работало 6130 человек в возрасте 20–29 лет, по состоянию на конец июня этого года число молодых работников снизилось до 5070. В то же время работников в возрасте сорока лет и старше в этой отрасли стало больше: в 2022 году там работало 5720 человек в возрасте 40–69 лет, в июне этого года - уже 6880.
Молодые специалисты-профессионалы покидают отрасль
В отрасли компьютерного программирования больше всего сократилось число именно молодых специалистов-профессионалов, например разработчиков программного обеспечения, программистов приложений, системных аналитиков, системных администраторов и т.п. Если в июне 2023 года в отрасли программирования на должности специалиста-профессионала работало 3920 человек в возрасте 20-29 лет, то в июне этого года лишь 3370.
В других возрастных группах такого существенного сокращения числа специалистов-профессионалов не наблюдалось, а в возрастной группе 40-59 лет их стало, напротив, больше.
Чем были вызваны эти изменения?
Специалист по данным Департамента статистики Кадри Рооталу отметила, что сокращение доли молодежи в сфере информации и связи и в более узкой отрасли компьютерного программирования отчасти соответствует изменениям состава народонаселения. Если в 2019 году число жителей Эстонии, относящихся к возрастной группе 20-29 лет, составляло 153 000, то по состоянию на 1 января 2024 года - лишь 136 000. При этом число людей в возрастной группе 40-49 лет за эти годы увеличилось более чем на 10 000 человек.
«Можно предположить, что молодые люди, начавшие работать в отрасли программирования в предыдущие годы, теперь просто стали старше», - отметила Рооталу. При этом, по ее словам, остается вопрос, почему число молодых людей в отрасли программирования сократилось именно в последние два года, если доля молодежи в общем населении в целом уменьшается уже давно.
«Покинувшие отрасль программирования выделяются только тем, что они молоды. Из них почти две трети имеют гражданство Эстонии и половина - высшее образование», - добавила Рооталу.