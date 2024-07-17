Молодежь покидает сектор программирования: в чем дело?

В последнее десятилетие сфера информации и связи по показателям была образцом для рынка труда Эстонии: самые высокие зарплаты, рост числа работников даже в разгар кризиса, самый большой недостаток образованной рабочей силы по утверждению работодателей и самые большие амбиции роста.

Данные регистра трудовой занятости показали, что за последние полтора года число трудовых отношений в сфере информации и связи значительно сократилось. По состоянию на июнь этого года там было зарегистрировано около 36 000 работников. Из них более половины (22 000) зарегистрированы в отрасли компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг.

В 2019-2023 годах в сфере информации и связи именно в отрасли компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг было создано больше всего новых рабочих мест, а именно 7700, однако за последний год там снова стало на 600 рабочих мест меньше. В других отраслях изменения были менее значительными, однако снижение за последний год произошло практически во всех из них.

Фото: Департамент статистики

Молодых программистов сменили работники среднего возраста

По словам специалиста по данным Департамента статистики Кадри Рооталу, самые большие изменения в отрасли программирования отмечаются среди молодых работников.

«Если раньше число трудовых отношений в отрасли компьютерного программирования росло именно за счет молодых работников, то за последний год этот рост замедлился и число работников в возрасте 20–29 лет там, напротив, снизилось», - отметила Рооталу.