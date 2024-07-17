В подвале жилого дома произошел пожар, два человека были госпитализированы

Перевод: Павел Соболев

Вчера в 20.40 в центр сигнализации поступило сообщение о том, что из подвала пятиэтажного жилого дома на улице Кастани в Хаапсалу идет густой дым. Кроме того, дым просачивался и в квартиры через вентиляцию.

Спасатели в спецснаряжении проникли в подвал и к 20.50 смогли локализовать возгорание, причиной которого, вероятно, стал выход из строя электрооборудования.

Два человека, которые почувствовали себя плохо из-за дыма, были переданы медикам «Скорой помощи».

Спасатели измерили уровень присутствия угарного газа в квартирах и оценили состояние людей. Подъезд, квартиры и подвал проветривали до тех пор, пока из здания полностью не исчез угарный газ. Спасательная операция завершилась 23.11.