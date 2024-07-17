Эстония построит на восточной границе более прочные заграждения и ворота

«У нас время от времени бывали случаи в пограничных пунктах, в том числе в Нарве, где несколько лет назад человек набрал скорость на своем автомобиле и протаранил нам эти шлагбаумы и ворота», - рассказал руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва и подчеркнул, что главная цель состоит в том, чтобы эти новые шлагбаумы и ворота предотвращали подобные инциденты и чтобы никто не мог пройти через пограничные пункты, минуя участок.

По его словам, то же самое будет и в направлении выхода из погранпункта: «Так что, например, объявленные в розыск люди не смогут так легко проехать, если у них появится такое намерение».

На Нарвском мосту также предусмотрены стационарные заграждения и ворота как для автомобилей, так и для пешеходов: «Это, вероятно, также поможет в будущем лучше противодействовать так называемым гибридным атакам».

Департамент полиции и погранохраны планирует установить новые заграждения и ворота на пограничных пунктах в Нарве, Лухамаа и Койдула.