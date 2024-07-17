Во время сенокоса загорелась сельхозтехника, потребовалось вмешательство спасателей

Перевод: Павел Соболев

Сигнал о первом пожаре поступил в 9.55. Спасатели получили информацию о том, что в большом мусорном контейнере, установленном возле дома в деревне Кикасте в волоcти Луунья, горят бытовые отходы.

На месте аварии спасатели обнаружили, что пожар также повредил электрические провода, идущие в жилой дом. Но худшего удалось избежать; спасателям удалось потушить пожар, распространившийся на площадь почти в 12 квадратных метров, в 10.45.

Примерно в 20 часов спасателям пришлось срочно выехать в направлении Йыгева. В деревне Ваймаствере во время сенокоса загорелся пресс-подборщик.

Первые правильные шаги к разрешению ситуации сделал тракторист, который очень быстро отцепил пресс-подборщик от трактора. Затем спасатели приступили к тушению пожара. К 20.30 пожар был ликвидирован.

Сообщение о третьем пожаре в Лыунаский спасательный центр поступило в половину второго сегодняшней ночи. В центр тревоги сообщили о возгорании автомобиля на улице Кирде в Эльва. У стоявшего на станции по утилизации автотехники грузовика загорелась кабина. Спасатели потушили пожар в 1.52.

При этом позвонивший в центр тревоги человек заявил, что видел активность детей рядом с грузовиком. Дети перелезали через забор станции. Помимо спасателей, место происшествия осмотрела полиция. Пока что пожар не квалифицируется как поджог.