Из-за велогонки в Пирита изменится организация движения - смотрите схему

Во время соревнования, с 9:00 до 21:00 воскресенья, 21 июля, автобусные остановки будут временно перенесены, автобусы номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут ходить по свободному графику. В направлении из города автобусы номер 1, 6, 8, 34 и 38 не будут останавливаться на остановке Rummu. Также в направлении из города будет перенесена остановка Pirita. На автобусных маршрутах 1, 6 и 8 временная остановка расположена на Меривялья теэ после перекрестка с Клоостриметса теэ, а на маршрутах 34 и 38 – на Клоостриметса теэ после перекрестка с Меривялья теэ.