Ср, 17.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Государство поддержит реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа дополнительными 15 миллионами евро

rus.postimees.ee
Copy
Силламяэ. Снимок иллюстративный.
Силламяэ. Снимок иллюстративный. Фото: Meelis Meilbaum

Сегодня министр климата направил на согласование проект, в рамках которого жилищным товариществам Ида-Вирумаа выделят 15 миллионов евро на реновацию. Это второй этап поддержки, направленный на Ида-Вирумаа в этом году. Этап начнется предположительно в конце сентября и будет предназначен для комплексной реконструкции многоквартирных домов. Поддержка финансируется из Фонда справедливого перехода Европейского Союза.

​«Улучшение состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа является приоритетом для государства, поскольку в этом уезде потребность в реновации значительно выше, чем в других местах. Я рад отметить, что наши совместные с местными самоуправлениями усилия по повышению осведомленности дали результат, так как поддержка на реновацию на сумму 9,4 миллиона евро была практически полностью востребована за полгода. Готовность квартирных товариществ в Ида-Вирумаа улучшать условия проживания возросла, что является важным шагом для развития всего региона», – заявил министр климата Кристен Михал.

Подобно январскому этапу поддержки, и на осеннем этапе временно будут повышенные ставки поддержки. В случае комплексной реконструкции ставка поддержки составит 70%. Ставка в 80% предусмотрена для установки лифтов, реконструкции на основе решений общих собраний квартирных товариществ и заводской реконструкции. Увеличена также поддержка на разработку строительных проектов и оказание услуг строительного надзора, которая в случае комплексной реконструкции составляет теперь не 50%, а также 70–80% в зависимости от вида реконструкции.

Так как одной из целей такой поддержки является комплексное улучшение жилой среды в Ида-Вирумаа, список поддерживаемых действий и требований к проектам будет дополнен. В новом этапе также будут поддерживаться действия по благоустройству дворов, включая установку озеленения и освещения.

Поскольку реконструкционные работы все чаще проводятся комплексно, а работы стали сложнее, масштабнее и дороже, Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) поможет квартирным товариществам в организации тендеров. EIS также предлагает возможность прямого кредита для реновации многоквартирных домов в случае, если банк, например, не предоставляет кредит.

По сравнению с другими уездами интерес квартирных товариществ Ида-Вирумаа к поддержке на реконструкцию в предыдущие годы был исключительно низким. Для улучшения ситуации государство решило направить в этот регион в общей сложности 25 миллионов евро, чтобы активизировать в Ида-Вирумаа рынок реновации. В дальнейшем поддержка будет предоставляться на обычных условиях.

Первый этап подачи ходатайств на сумму 9,4 миллиона евро из Европейского фонда восстановления и устойчивости был открыт в январе, и к настоящему времени подано ходатайств на сумму 9,2 миллиона евро. Из этой суммы 7,8 миллиона евро предназначены для комплексной реконструкции девяти многоквартирных домов в Силламяэ и уездах Йыхви, Тойла и Люганузе. На сумму 1,4 миллиона евро планируется частичная реконструкция одиннадцати многоквартирных домов в Нарве, Кохтла-Ярве и уездах Йыхви и Алутагузе.

Второй этап подачи ходатайств на сумму 15 миллионов евро будет открыт из бюджета Фонда справедливого перехода Европейского Союза. Период реализации проектов заканчивается не позднее 31 августа 2026 года.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх