Государство поддержит реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа дополнительными 15 миллионами евро

По сравнению с другими уездами интерес квартирных товариществ Ида-Вирумаа к поддержке на реконструкцию в предыдущие годы был исключительно низким. Для улучшения ситуации государство решило направить в этот регион в общей сложности 25 миллионов евро, чтобы активизировать в Ида-Вирумаа рынок реновации. В дальнейшем поддержка будет предоставляться на обычных условиях.

Первый этап подачи ходатайств на сумму 9,4 миллиона евро из Европейского фонда восстановления и устойчивости был открыт в январе, и к настоящему времени подано ходатайств на сумму 9,2 миллиона евро. Из этой суммы 7,8 миллиона евро предназначены для комплексной реконструкции девяти многоквартирных домов в Силламяэ и уездах Йыхви, Тойла и Люганузе. На сумму 1,4 миллиона евро планируется частичная реконструкция одиннадцати многоквартирных домов в Нарве, Кохтла-Ярве и уездах Йыхви и Алутагузе.

Второй этап подачи ходатайств на сумму 15 миллионов евро будет открыт из бюджета Фонда справедливого перехода Европейского Союза. Период реализации проектов заканчивается не позднее 31 августа 2026 года.