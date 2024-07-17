Кандидат в премьеры Кристен Михал: по важным сферам договоренности между участниками коалиции достигнуты

«У нас есть обширные представления о том, как повысить конкурентоспособность экономики, как исправить бюджет, как действовать в области гособороны и что произойдет в жилищном секторе», - сказал Михал, добавив, что текст договора и расчеты будут в последний раз рассмотрены в четверг, а кадровые вопросы при необходимости будут решаться даже до утра пятницы, хотя бегло они уже обсуждались.

«Долгие рабочие дни принесли свои плоды, - отметил Михал, по словам которого правление и советы партий соберутся в пятницу. - А в 17 часов в пятницу мы планируем провести для СМИ брифинг, на котором также покажем различные иллюстрации и цифры».

По его словам, в понедельник планируется созвать внеочередное заседание Рийгикогу, на котором кандидат в премьер-министры сможет произнести яркую речь и получить соответствующий мандат. По словам Михала, главная новость сегодняшнего дня состоит в том, что, кажется, дела начинают налаживаться.

Михал поблагодарил всех, кто внес свой вклад в соглашение о энергетическом альянсе.

Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс отметил, что еще не все расставлено по местам. «По финансам и бюджету есть ощущение, но не все строки обозначены окончательно и есть некоторые вопросы», - сказал Ляэнеметс, почеркнув, что правление и совет SDE соберутся в пятницу в 14 часов.

Лидер «Ээсти 200» Маргус Цахкна добавил, что в соглашении необходимо уточнить бюджет. «Сектор сокращения будет очень большим, сокращения будут базовыми и растянуты на несколько лет», - сказал Цахкна.

Правление «Ээсти 200» соберется в пятницу, а общее собрание партии - в воскресенье.