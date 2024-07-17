Жильцам многоэтажек в Мустамяэ досаждают соседи, подкармливающие птиц: асфальт и машины сплошь покрыты пометом

Перевод: Павел Соболев

Согласно жалобам, поступившим в Муниципальную полицию, птицам из окон бросают рыбьи головы, макароны, мясо, хлеб, а также овсянку и другие сухие вещества. «Кормильцами» в основном являются пожилые люди.

«Самая большая проблема - это одинокие, пожилые люди, которые выбрасывают из окна остатки еды птицам, в результате чего окрестности дома, а также наружные подоконники забиты экскрементами. В ожидании кормления птицы садятся на крыши автомобилей, царапая краску и оставляя там помет», - рассказала Анна Эльзер, главный инспектор Мупо в Мустамяэ.

Она добавила, что фактически запрещено кормить птиц в любом общественном месте. Помимо того, что это может нанести вред здоровью птиц, это приводит к ряду проблем для человека. Например, стаи птиц привыкли собираться в местах, где в прошлом им предлагали еду. Это может привести к нанесению ущерба личному имуществу людей, а также нарушению общественного порядка.

Кормление водоплавающих птиц может подавить их естественное желание мигрировать. Птицы, привыкшие к дополнительному корму, остаются на зиму в Эстонии и могут погибнуть с наступлением морозов, поскольку ослабевают и теряют важную часть своих инстинктов. Кроме того, они таким образом становятся легкой добычей хищников.

«Соседи в отчаянии - автомобили испачканы, краска на дорогих машинах иногда повреждена, окрестности домов завалены птичьими перьями и пометом. Другие люди, например, представители квартирного товарищества, соседи, родственники, могли бы объяснить «кормильцам», что птицы могут сами управлять своей жизнью и что кормить их неправильно и запрещено», - добавила Эльзер.