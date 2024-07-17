ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ Африканская чума свиней быстро распространяется в Южной Эстонии

С 2016 года в Эстонии действует запрет на содержание свиней вне помещений. Содержание свиней вне помещений допускается в исключительных случаях, и для снижения риска заражения АЧС животновод должен применять меры по снижению риска.

При содержании свиней в качестве домашних животных их размещают в жилых помещениях или в специально приспособленных для этого помещениях, находящихся на огороженной территории рядом с жилыми зданиями.

Необходимо исключить контакты с кабанами и другими животными, а также с людьми, которые могут передавать инфекции. Исключения для свиней, содержащихся в качестве домашних животных, применяются только в том случае, если свиней не разводят и не продают поросят. Передача поросят за плату или бесплатно допускается только при выполнении всех требований, действующих при содержании свиней, включая обязательное уведомление PTA о каждом перемещении свиней и проведение необходимых медицинских осмотров перед перемещением.

Когда свиньи содержатся в зоопарках и на любительских фермах, свиней можно выпускать вне помещений, если PTA заранее проинформирован об этом. PTA анализирует риски, связанные с содержанием свиней в каждом конкретном случае, и разрешает или запрещает содержание свиней на таких предприятиях.

PTA обращает внимание всех свиноводов на то, что ответственность за здоровье свиней лежит на фермере, а предельное внимание к требованиям биобезопасности обеспечивает здоровье ваших животных.

Африканская чума свиней является особенно заразной болезнью животных, и в случае выявления заболевания все инфицированные свиньи в хозяйстве подлежат убою.

При выявлении АЧС у домашних свиней вокруг очага инфекции устанавливаются зоны ограничения, но это приводит к ограничению торговли свиньями, свининой и продуктами из свинины, что означает большие экономические потери для предприятий, связанных со свиноводством.