За последние две недели африканская чума свиней была обнаружена у пяти кабанов в трех уездах, поэтому Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) призывает свиноводов быть бдительными и соблюдать требования биобезопасности.
ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ ⟩ Африканская чума свиней быстро распространяется в Южной Эстонии
Как отметила ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных PTA Анне-Ли Веэтамм, ситуация вызывает тревогу.
«За последние две недели африканская чума свиней (АЧС) была диагностирована у пяти кабанов, найденных мертвыми - в двух лесных массивах в Пыльвамаа и Валгамаа и в одном в Вырумаа. В Пыльвамаа одновременно найдены мертвыми 18 кабанов, у двух кабанов были взяты пробы для диагностики АЧС, которые оказались положительными», - сказала Веэтамм.
К середине июля этого года АЧС была диагностирован у 13 кабанов.
«В Латвии АЧС диагностирована на четырех свинофермах и более чем у 700 кабанов. В Литве АЧС также диагностирована на четырех свинофермах и почти у 600 кабанов», - добавила Веэтамм.
В связи с увеличением риска распространения АЧС Сельскохозяйственный и продовольственный департамент напоминает свиноводам, что все свиноводы должны информировать регистр Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) о содержании свиней, а все свинофермы должны быть зарегистрированы в реестре PRIA. Требование также распространяется на тех, кто содержит свиней в качестве домашних животных, например, мини-пигов, вьетнамских пузатых свиней и т. д.
Все свиноводы должны сообщить об изменении поголовья свиней, содержащихся на последний день месяца, до 5-го числа следующего месяца. Все свиноводы должны соблюдать повышенные требования биобезопасности в отношении риска африканской чумы свиней, свиней необходимо содержать в закрытых помещениях и исключить их контакт с другими животными, посторонними людьми и инфекционным материалом. Корм и подстилка свиней должны быть безопасными, при входе в животноводческое помещение необходимо менять одежду и обувь, мыть и дезинфицировать руки.
С 2016 года в Эстонии действует запрет на содержание свиней вне помещений. Содержание свиней вне помещений допускается в исключительных случаях, и для снижения риска заражения АЧС животновод должен применять меры по снижению риска.
При содержании свиней в качестве домашних животных их размещают в жилых помещениях или в специально приспособленных для этого помещениях, находящихся на огороженной территории рядом с жилыми зданиями.
Необходимо исключить контакты с кабанами и другими животными, а также с людьми, которые могут передавать инфекции. Исключения для свиней, содержащихся в качестве домашних животных, применяются только в том случае, если свиней не разводят и не продают поросят. Передача поросят за плату или бесплатно допускается только при выполнении всех требований, действующих при содержании свиней, включая обязательное уведомление PTA о каждом перемещении свиней и проведение необходимых медицинских осмотров перед перемещением.
Когда свиньи содержатся в зоопарках и на любительских фермах, свиней можно выпускать вне помещений, если PTA заранее проинформирован об этом. PTA анализирует риски, связанные с содержанием свиней в каждом конкретном случае, и разрешает или запрещает содержание свиней на таких предприятиях.
PTA обращает внимание всех свиноводов на то, что ответственность за здоровье свиней лежит на фермере, а предельное внимание к требованиям биобезопасности обеспечивает здоровье ваших животных.
Африканская чума свиней является особенно заразной болезнью животных, и в случае выявления заболевания все инфицированные свиньи в хозяйстве подлежат убою.
При выявлении АЧС у домашних свиней вокруг очага инфекции устанавливаются зоны ограничения, но это приводит к ограничению торговли свиньями, свининой и продуктами из свинины, что означает большие экономические потери для предприятий, связанных со свиноводством.