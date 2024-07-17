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Добровольцы расширили поиски пропавшего водного мотоциклиста до Сааремаа

Маргус Мартин
, журналист
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Найденный недалеко от Рухну водный мотоцикл.
Найденный недалеко от Рухну водный мотоцикл. Фото: PPA

В прошлую субботу, 13 июля, двое латвийских водных мотоциклистов пропали в районе Рухну: один из них смог добраться до острова самостоятельно, а поиски второго продолжаются. Друзья и родственники пропавшего Серго Тваури верят, что он мог спастись.

Перевод: Сергей Светлов

Участковый полицейский Курессаарского отделения полиции Аннели Тийк напомнила хронологию событий, отметив, что активные поиски начались сразу после получения сообщения 13 июля в 14:40. По ее словам, Спасательно-координационный центр Департамента полиции и погранохраны (PPA) был проинформирован, что одна группа, направлявшаяся на гидроциклах из района Роя в Латвии к острову Рухну, отстала из-за технических проблем. Оба гидроцикла и их водители остались на воде.

«Поиск двух мужчин, оставшихся на воде, начали добровольцы из морского спасательного подразделения Рухну и вертолет PPA. Вскоре после 16:00 морское спасательное подразделение Рухну обнаружило гидроциклы, но людей на них уже не было», - отметила Тийк.

Поиски на море продолжались до наступления темноты и возобновились в воскресенье рано утром. «В поисках мужчин участвовали морское спасательное подразделение Рухну, вертолет PPA, дрон Европейского агентства морской безопасности, а также корабли военно-морских сил Эстонии и Латвии», - рассказала участковый полицейский.

Просьба о помощи к людям, находящимся в районе поиска

Первое позитивное сообщение, связанное с происшествием, поступило в Центр тревоги днем в воскресенье, 14 июля, когда стало известно, что один из мужчин сам доплыл до острова Рухну к утру воскресенья. С его помощью была уточнена зона поиска, и активные поиски продолжались до трех часов утра понедельника. «К тому времени морская зона была проверена дроном, вертолетом и кораблями, но человека не нашли, поэтому активные поиски на море были прекращены», - добавила Тийк.

Одно из объявлений, распространяемых добровольцами.
Одно из объявлений, распространяемых добровольцами. Фото: Erakogu

В начале этой недели, в понедельник, местные добровольцы продолжили поиски в прибрежной зоне острова Рухну. Вечером на остров прибыли также родственники и друзья пропавшего мужчины из Латвии, которые обследовали прибрежную территорию. В тот же день, во второй половине дня, самолет PPA еще раз проверил район с воздуха, но безрезультатно.

Вчера, во вторник, по словам Тийк, полицейские вместе с добровольцами, используя дрон, продолжили поиски на острове. «К вечеру родственники пропавшего мужчины организовали частный вертолет, который снова обследовал район с воздуха. Сегодня поиски продолжились, и зона поиска была расширена до прибрежных районов Сааремаа», - добавила Тийк.

Участковый полицейский отметила, что в настоящее время обследуются также территории от Рухну до Сааремаа. Вчера и сегодня добровольцы осматривали окрестности Рухну на каяках.

«С помощью Воздушно-морского спасательно-координационного центра мы попросили информировать о пропавшем человеке проходящие суда в этом районе. К сожалению, до сих пор не удалось найти 38-летнего мужчину, пропавшего в субботу на море», - сказала Тийк.

PPA продолжает собирать информацию о случившемся и проверять все сведения, которые могут помочь в поисках мужчины. Также ведется общение с родственниками пропавшего.

«Мы просим всех людей, находящихся на южном побережье Сааремаа или в морской зоне между Рухну и Сааремаа, быть внимательными. Если вы заметите что-либо, что может быть связано с пропавшим мужчиной, пожалуйста, сообщите об этом по номеру участкового полицейского 5568 9621 или по экстренному номеру 112», - сказала полицейский.

PPA также выражает благодарность всем добровольцам и организациям, которые участвовали в поисках пропавшего мужчины. «Поскольку в поисках участвуют люди по собственной инициативе, точное количество добровольцев мы не знаем, но на данный момент в поисках участвовали около 50 добровольцев, - добавила Тийк. - Особую благодарность выражаем добровольческой морской спасательной команде Рухну, первой откликнувшейся на происшествие, и другим жителям Рухну, которые взяли на себя основную нагрузку в этих поисках».

Не хватает координированных действий

Последний сигнал бедствия от двух водных мотоциклистов поступил 13 июля в 13:14, после чего в работу включились поисковые службы Латвии и Эстонии, а также родственники и друзья пропавшего Серго Тваури. Согласно текущему анализу, вероятно, море могло вынести мужчину на берег Сааремаа.

Друзья и родственники все еще надеются, что им удастся найти Серго Тваура, пропавшего в водах Эстонии.
Друзья и родственники все еще надеются, что им удастся найти Серго Тваура, пропавшего в водах Эстонии. Фото: Erakogu

Друга семьи Тваури Ярослава Томашевич сказала Postimees, что они не теряют надежды найти друга живым. «Хотя мы его еще не нашли, это не значит, что с ним что-то не так. Мы верим, надеемся и будем искать его до тех пор, пока не найдем», - сказала Томашевич.

Она подчеркнула важность эффективного обмена информацией как среди различных ведомств и добровольцев, так и через средства массовой информации обеих стран.

«Чем шире охват передаваемой информации, тем больше шансов его найти. В Эстонии есть небольшие острова, на которые море могло его выбросить, но их жители могут быть не в курсе случившегося. Их помощь очень важна», - отметила Томашевич.

Она добавила, что частные лица в Латвии откликнулись на их призыв и пожертвовали деньги для аренды вертолета на вчера и сегодня. Первый вертолет кружил вчера несколько часов вблизи Рухну, а второй будет летать сегодня над прибрежными водами Сааремаа.

«Я знаю, что и эстонские добровольцы в Рухну и Сааремаа проделывают очень тщательную работу, помогая нам. В то же время наши люди продолжают поиски вдоль латвийского побережья», - отметила Томашевич.

Она подчеркнула, что единственное, в чем они сейчас остро нуждаются, это единое руководство действиями участников поисков, желательно со стороны специалиста какого-либо государственного учреждения, будь то латвийского или эстонского.

«У них есть соответствующий опыт, которого нам не хватает, когда мы действуем самостоятельно. Но все хотят, чтобы поиски увенчались успехом, - сказала она. - Государственные структуры действуют, когда государство приказывает им действовать, но, возможно, найдется кто-то из экспертов, кто согласится помочь нам в этом деле хотя бы добровольно».

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