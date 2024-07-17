В прошлую субботу, 13 июля, двое латвийских водных мотоциклистов пропали в районе Рухну: один из них смог добраться до острова самостоятельно, а поиски второго продолжаются. Друзья и родственники пропавшего Серго Тваури верят, что он мог спастись.
Добровольцы расширили поиски пропавшего водного мотоциклиста до Сааремаа
Перевод: Сергей Светлов
Участковый полицейский Курессаарского отделения полиции Аннели Тийк напомнила хронологию событий, отметив, что активные поиски начались сразу после получения сообщения 13 июля в 14:40. По ее словам, Спасательно-координационный центр Департамента полиции и погранохраны (PPA) был проинформирован, что одна группа, направлявшаяся на гидроциклах из района Роя в Латвии к острову Рухну, отстала из-за технических проблем. Оба гидроцикла и их водители остались на воде.
«Поиск двух мужчин, оставшихся на воде, начали добровольцы из морского спасательного подразделения Рухну и вертолет PPA. Вскоре после 16:00 морское спасательное подразделение Рухну обнаружило гидроциклы, но людей на них уже не было», - отметила Тийк.
Поиски на море продолжались до наступления темноты и возобновились в воскресенье рано утром. «В поисках мужчин участвовали морское спасательное подразделение Рухну, вертолет PPA, дрон Европейского агентства морской безопасности, а также корабли военно-морских сил Эстонии и Латвии», - рассказала участковый полицейский.
Просьба о помощи к людям, находящимся в районе поиска
Первое позитивное сообщение, связанное с происшествием, поступило в Центр тревоги днем в воскресенье, 14 июля, когда стало известно, что один из мужчин сам доплыл до острова Рухну к утру воскресенья. С его помощью была уточнена зона поиска, и активные поиски продолжались до трех часов утра понедельника. «К тому времени морская зона была проверена дроном, вертолетом и кораблями, но человека не нашли, поэтому активные поиски на море были прекращены», - добавила Тийк.
В начале этой недели, в понедельник, местные добровольцы продолжили поиски в прибрежной зоне острова Рухну. Вечером на остров прибыли также родственники и друзья пропавшего мужчины из Латвии, которые обследовали прибрежную территорию. В тот же день, во второй половине дня, самолет PPA еще раз проверил район с воздуха, но безрезультатно.
Вчера, во вторник, по словам Тийк, полицейские вместе с добровольцами, используя дрон, продолжили поиски на острове. «К вечеру родственники пропавшего мужчины организовали частный вертолет, который снова обследовал район с воздуха. Сегодня поиски продолжились, и зона поиска была расширена до прибрежных районов Сааремаа», - добавила Тийк.
Участковый полицейский отметила, что в настоящее время обследуются также территории от Рухну до Сааремаа. Вчера и сегодня добровольцы осматривали окрестности Рухну на каяках.
«С помощью Воздушно-морского спасательно-координационного центра мы попросили информировать о пропавшем человеке проходящие суда в этом районе. К сожалению, до сих пор не удалось найти 38-летнего мужчину, пропавшего в субботу на море», - сказала Тийк.
PPA продолжает собирать информацию о случившемся и проверять все сведения, которые могут помочь в поисках мужчины. Также ведется общение с родственниками пропавшего.
«Мы просим всех людей, находящихся на южном побережье Сааремаа или в морской зоне между Рухну и Сааремаа, быть внимательными. Если вы заметите что-либо, что может быть связано с пропавшим мужчиной, пожалуйста, сообщите об этом по номеру участкового полицейского 5568 9621 или по экстренному номеру 112», - сказала полицейский.
PPA также выражает благодарность всем добровольцам и организациям, которые участвовали в поисках пропавшего мужчины. «Поскольку в поисках участвуют люди по собственной инициативе, точное количество добровольцев мы не знаем, но на данный момент в поисках участвовали около 50 добровольцев, - добавила Тийк. - Особую благодарность выражаем добровольческой морской спасательной команде Рухну, первой откликнувшейся на происшествие, и другим жителям Рухну, которые взяли на себя основную нагрузку в этих поисках».
Не хватает координированных действий
Последний сигнал бедствия от двух водных мотоциклистов поступил 13 июля в 13:14, после чего в работу включились поисковые службы Латвии и Эстонии, а также родственники и друзья пропавшего Серго Тваури. Согласно текущему анализу, вероятно, море могло вынести мужчину на берег Сааремаа.
Друга семьи Тваури Ярослава Томашевич сказала Postimees, что они не теряют надежды найти друга живым. «Хотя мы его еще не нашли, это не значит, что с ним что-то не так. Мы верим, надеемся и будем искать его до тех пор, пока не найдем», - сказала Томашевич.
Она подчеркнула важность эффективного обмена информацией как среди различных ведомств и добровольцев, так и через средства массовой информации обеих стран.
«Чем шире охват передаваемой информации, тем больше шансов его найти. В Эстонии есть небольшие острова, на которые море могло его выбросить, но их жители могут быть не в курсе случившегося. Их помощь очень важна», - отметила Томашевич.
Она добавила, что частные лица в Латвии откликнулись на их призыв и пожертвовали деньги для аренды вертолета на вчера и сегодня. Первый вертолет кружил вчера несколько часов вблизи Рухну, а второй будет летать сегодня над прибрежными водами Сааремаа.
«Я знаю, что и эстонские добровольцы в Рухну и Сааремаа проделывают очень тщательную работу, помогая нам. В то же время наши люди продолжают поиски вдоль латвийского побережья», - отметила Томашевич.
Она подчеркнула, что единственное, в чем они сейчас остро нуждаются, это единое руководство действиями участников поисков, желательно со стороны специалиста какого-либо государственного учреждения, будь то латвийского или эстонского.
«У них есть соответствующий опыт, которого нам не хватает, когда мы действуем самостоятельно. Но все хотят, чтобы поиски увенчались успехом, - сказала она. - Государственные структуры действуют, когда государство приказывает им действовать, но, возможно, найдется кто-то из экспертов, кто согласится помочь нам в этом деле хотя бы добровольно».