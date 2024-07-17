Добровольцы расширили поиски пропавшего водного мотоциклиста до Сааремаа

Одно из объявлений, распространяемых добровольцами. Фото: Erakogu

В начале этой недели, в понедельник, местные добровольцы продолжили поиски в прибрежной зоне острова Рухну. Вечером на остров прибыли также родственники и друзья пропавшего мужчины из Латвии, которые обследовали прибрежную территорию. В тот же день, во второй половине дня, самолет PPA еще раз проверил район с воздуха, но безрезультатно.

Вчера, во вторник, по словам Тийк, полицейские вместе с добровольцами, используя дрон, продолжили поиски на острове. «К вечеру родственники пропавшего мужчины организовали частный вертолет, который снова обследовал район с воздуха. Сегодня поиски продолжились, и зона поиска была расширена до прибрежных районов Сааремаа», - добавила Тийк.

Участковый полицейский отметила, что в настоящее время обследуются также территории от Рухну до Сааремаа. Вчера и сегодня добровольцы осматривали окрестности Рухну на каяках.

«С помощью Воздушно-морского спасательно-координационного центра мы попросили информировать о пропавшем человеке проходящие суда в этом районе. К сожалению, до сих пор не удалось найти 38-летнего мужчину, пропавшего в субботу на море», - сказала Тийк.

PPA продолжает собирать информацию о случившемся и проверять все сведения, которые могут помочь в поисках мужчины. Также ведется общение с родственниками пропавшего.