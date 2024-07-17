Транспортные средства с белорусскими номерами не смогут въезжать в Эстонию

В ограниченных случаях государства-члены могут допускать исключения, в том числе не применять запрет по гуманитарным соображениям и для дипломатических номерных знаков.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд в ЕС транспортных средств с белорусскими номерами является правомерным, поскольку белорусский режим напрямую помогает осуществлять и поддерживает российскую агрессию в Украине. Аналогичным образом ограничения применяются также в Латвии и Литве.

«Совместное применение ограничений более эффективно и позволяет повысить цену содействия агрессии для режима Беларуси, а также предотвратить обход санкций, наложенных на Россию», - заявил Цахкна, заверив, что несмотря на запрет, Эстония продолжит поддерживать тех граждан Беларуси, которые вынуждены покинуть страну из-за репрессий.

Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, транспортное средство с белорусскими номерами в Эстонии должно быть перерегистрировано в срок от пяти дней до 12 месяцев, в зависимости от ситуации. Кроме того, транспортное средство должно быть задекларировано на таможне не позднее, чем в течение шести месяцев, и необходимо уплатить налоги на импорт или подать заявку на освобождение от налогов.

Подробная информация о таможенном оформлении транспортных средств на домашней странице Налогово-таможенного департамента, а о регистрации - на домашней странице Департамента транспорта. Если транспортное средство не будет перерегистрировано в установленный срок, оно будет выведено из эксплуатации, а владелец транспортного средства оштрафован. Транспортное средство может вернуться на дорогу, если оно будет соответствовать требованиям.