Согласно статистике рынка труда от Департамента статистики, за последние полтора года как в целом в сфере информации и связи, так и в более узкой отрасли компьютерного программирования стало работать меньше молодежи в возрасте 20-29 лет. Если в предыдущие годы отрасль программирования росла именно за счет молодежи, то за последний год их число в этой отрасли сократилось.