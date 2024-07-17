Согласно статистике рынка труда от Департамента статистики, за последние полтора года как в целом в сфере информации и связи, так и в более узкой отрасли компьютерного программирования стало работать меньше молодежи в возрасте 20-29 лет. Если в предыдущие годы отрасль программирования росла именно за счет молодежи, то за последний год их число в этой отрасли сократилось.
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ⟩ Молодежь начала уходить из ранее популярной и прибыльной сферы (1)
В последнее десятилетие сфера информации и связи по показателям была образцом для рынка труда Эстонии: самые высокие зарплаты, рост числа работников даже в разгар кризиса, самый большой недостаток образованной рабочей силы по утверждению работодателей и самые большие амбиции роста.