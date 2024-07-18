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Коробейник: Министерство климата разделят, ряд министров заменят, депутату добавят 450 евро, у пенсионера отберут 150 (2)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Выход: налог на банки и отмена льгот для богатых
  • Иными методами рост экономики не ускорить
  • Столичная коалиция до выборов не доживет

Пока коалиция считает налоги и делит портфели, ряды оппозиции продолжают редеть. Что происходит? Каких перемен ждет оппозиция при новой коалиции? Почему Кристен Михал решил продолжить старым составом?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу от Центристской партии, зампредседателя финансовой комиссии Андрей Коробейник

Выдержки из беседы:

– Много ли будет замен в правительстве Кристена Михала? Какие министерства разделят на два портфеля?

– Количество портфелей, если и будет увеличено, то исходя из объективных реалий, а не интересов коалиционных партий. Например, очевидно, что Министерство климата не заработало, и здесь могут быть переиграны зоны ответственности. Возможно, мы снова увидим министра окружающей среды. Не верю, что Кристен Михал оставит климатическое супер-министерство в прежнем виде.

Наверное, мы увидим изменения и в Министерстве образования. В этой сфере, как известно, обозначились очень серьезные проблемы с нехваткой учителей. Думаю, что Кристине Каллас логично было бы отдать этот портфель кому угодно. Иначе осенью ей придется взять на себя ответственность за происходящее в школах.

Не верю, что Март Вырклаэв продолжит на посту министра финансов. Это было бы катастрофой для Эстонии. Если Михал его не заменит, я буду очень удивлен.

Не секрет, что Кристен Михаил и Ханно Певкур (министр обороныприм.ред.) не очень ладят между собой. Однако, по всей видимости, там есть какая-то прагматичная договоренность.

В целом, идеологически эта коалиция не будет сильно отличаться от предыдущей. Резкой смены курса мы не увидим.

– Как вы оцениваете перспективы новой старой коалиции?

– Если говорить об экономике, как о самой главной проблеме Эстонии, то особых изменений в курсе мы не увидим. Зато увидим рост налогов. При этом никакого налога на сверхприбыль банков не ожидается. Не будет и радикального сокращения госсектора и отмены налоговой реформы Партии реформ, которая обойдется госбюджету в полмиллиарда евро. Это значит, что экономика не начнет быстрее расти. Мы, скорее всего, и в следующем году по показателям экономического роста будем на последнем месте в Европе, как и в этом, и в прошлом году.

Например, в этом году Эстония будет единственной страной не только в ЕС, но и во всей Европе, у которой экономика упадет. Вырастут даже экономики Украины и России, а Эстония закончит год с отрицательным ростом.

– Реально ли вывести экономику из кризиса?

– Вывести экономику из кризиса реально, но ни одного шага в этом направлении новая коалиция не планирует предпринимать. Во-первых, экономике Эстонии помогло бы сокращение неравенства в обществе. Если бы у более бедных слоев населения оставалось больше денег, то они бы сразу же вернулись в госбюджет. Сейчас мы наблюдаем обратное, когда вводится подоходный налог на пенсии или планируется отмена налогового «горба». В таком случае депутат парламента получит дополнительно 450 евро в год, а для пенсионеров это будет означать потерю 150 евро. Такие шаги, безусловно, не способствуют росту экономики.

Напомню, что и подоходный налог был поднят для того, чтобы оплатить эту реформу.

– Эффективны ли уже озвученные способы наполнения бюджета? Сообщается о планах коалиции повысить налог с оборота, подоходный налог и ввести налог на бизнес…

– Думаю, что в планах коалиции – ввести временный налог на войну. В целом, это правильный шаг, с него и надо было начинать…

– Оппозиция проголосует за оборонный налог?

– Зависит от того, о чем пойдет речь. Безусловно, оппозиция поддержала бы такой шаг, если бы в комплекте с этим был бы налог на сверхприбыль банков (это примерно полмиллиарда евро) и отмена льгот для богатых в виде налогового «горба» (это еще полмиллиарда евро).

В следующем году, по словам самого Михала, экономика Эстонии не досчитается уже двух миллиардов евро. Если не ввести банковский налог и не отменить льготы для богатых, дыра в бюджете продолжит расти. Из кризиса мы будем выбираться долго. Не исключаю даже, что примерно 10 лет.

– Можете ли вы прояснить нам судьбу автоналога?

– Президент отклонил автоналог по достаточно косметической причине, усмотрев в законе неравное обращение на фоне льгот для людей с особыми потребностями. В результате коалиция планирует вообще отменить все льготы для лиц этой категории, чтобы все были равны перед законом.

Центристская партия в таком виде законопроект не поддержит. Дождемся, что скажет канцлер права.

– Вступит ли в силу измененный закон к сроку – к 1 января 2025 года?

– Коалиция может попробовать успеть его провести. Кая Каллас уже сказала, что требование о том, что налоговые изменения должны приниматься за полгода до вступления в силу, это всего лишь рекомендация, а не правило. То есть, если очень надо, то можно и быстрее всё провести. Надеюсь, что Кая Каллас, как бывший юрист, не будет ко всем законам так относиться. Не знаю позицию Кристена Михала по этому вопросу. Возможно, что спешно принятый закон снова опротестует президент, либо вмешается канцлер права. Возможно и то, что законопроект вступит в силу с 1 июля следующего года.

– Почему Кристен Михал решил продолжить старым составом, не пригласив в правительство ни одну из оппозиционных партий?

– Думаю, что Партия реформ выбирала между тем, оставить коалицию из трех или из двух партнеров. Сейчас реформистам удобно продолжать править втроем, поскольку «Ээсти 200» абсолютно ничего не решает и действует по указке Партии реформ. А социал-демократы, хотя и говорят, что прогрессивный подоходный налог и налог на сверхприбыли банков можно было бы ввести, на самом деле ничего не делают в этом направлении. Таким образом, это удобные партнеры, которых в Эстонии принято называть пуделями.

В оппозиции же нет таких партий, которые стали бы согласно кивать на любое решение Партии реформ.

– Что изменится для оппозиции при новой коалиции?

– В последний год после минувших парламентских выборов коалиция в целом не учитывает предложения оппозиции. В возобновление диалога я особо не верю. Нам остается только ждать следующих выборов. К сожалению, внеочередные выборы провести в Эстонии очень сложно.

Коалиция осознанно отказалась от всех возможностей проведения парламентских дебатов. Считаю это большой ошибкой. Так можно быстро покончить с демократией.

– Что происходит в оппозиционных рядах? Общественность наблюдает, по сути, за самоуничтожением EKRE и дальнейшей утечкой кадров из Центристской партии, которую недавно покинул член Таллиннского горсобрания Яанус Рийбе…

– Я бы не стал драматизировать ситуацию с EKRE. Возможно, что разразившийся в их рядах кризис – серьезнее того, с которым столкнулись центристы. Из EKRE вышли те люди, которые в чем-то определяли идеологию партии. Из-за ухода этих политиков партия потеряла пару регионов и своего единственного депутата в Европарламенте.

Еще одна проблема заключается в том, что ушедшие сделали партию-спойлер. Это похоже на то, как развивалась ситуация с «Согласием» в Латвии, где после разделения партии в живых осталась ее вторая часть. Считаю, что EKRE придется сложнее, чем центристам, но это по-прежнему – очень большая партия (третья по численности в Эстонии), которая не потеряла и тысячи членов. Да, это партия одной семьи, но, видимо, она такой и останется.

Что касается Центристской партии, самой большой в Эстонии (12 000 членов), то в данном случае утек только один кадр. Уход Ааба, Кийка и Ратаса был согласованной акцией, и позиции партии в тот момент ослабли. Сейчас рейтинг Центристской партии – выше, чем после парламентских выборов. Кроме того, мы показали неплохой результат на выборах в Европарламент.

– После ухода Рийбе перевес в пользу Таллиннской коалиции увеличился до трех голосов…

– Не наша задача – считать голоса коалиции, для которой уход любого из партнеров означал бы потерю власти.

Центристская партия продолжает оставаться в оппозиции. Для нас следующие местные выборы – крайне важны, и не только в Таллинне, но и в ряде других регионов, где мы утратили позиции. Мы должны их вернуть.

Поверьте мне, перед местными выборами мы увидим много «экшена» внутри столичной коалиции. Партия «Отечество» уже, по сути, выразила недоверие «Ээсти 200» из-за политики в области образования. Скорее всего, эта коалиция до выборов не доживет.

– Можно ли ожидать новых перебежчиков из рядов центристов?

– Для меня уход Яануса Рийбе стал неприятной неожиданностью. Он не раз говорил, что будет последним, кто уйдет из партии, но всё оказалось иначе. Думаю, что всех перебежчиков мы уже увидели. Безусловно, таким всегда можно пообещать деньги и разные позиции. Наверное, Рийбе переживал по поводу своих результатов в Центристской партии – много голосов на выборах он никогда не набирал. Возможно, он думает, что дело – в Центристской партии. Я считаю, что дело все-таки в Яанусе Рийбе. Посмотрим, какие результаты на выборах он покажет в Партии реформ. Не стал бы ставить на его рекордные результаты.

– Какие рокировки возможны в ближайшее время в таллиннской фракции центристов? Вернется ли в горсобрание Андрей Новиков, чтобы лишить мандата Игоря Грязина?

– Думаю, что Игорь Грязин завершит свою карьеру в сентябре: как в столичном горсобрании, так и в эстонской политике в целом. Да, на данный момент оппозиции голосов не хватает. Судьба таллиннской коалиции будет зависеть от самой коалиции.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: коалиция считает налоги, оппозиция – перебежчиков? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata
Студия Postimees: коалиция считает налоги, оппозиция – перебежчиков? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata Фото: Oliver Kaur
  • Как оппозиция оценивает перспективы новой коалиции?
  • Реально ли вывести экономику страны из кризиса?
  • Эффективны ли озвученные способы наполнения бюджета?
  • Что изменится для оппозиции при новой коалиции?
  • Что сейчас происходит в оппозиционных рядах?
  • Остановится ли распад EKRE и утечка кадров из Центристской партии?
  • Ряды центристов покинул депутат Таллиннского горсобрания Яанус Рийбе. Ожидать ли новых перебежчиков?
  • Таллиннская коалиция увеличила свой перевес до трех голосов. Изменится ли что-то до следующих выборов?
  • Будущий премьер Кристен Михаил считается сильным политиком-реформистом с точки зрения Таллинна. Насколько серьезная борьба развернется за столицу на муниципальных выборах?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata 

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