Что касается Центристской партии, самой большой в Эстонии (12 000 членов), то в данном случае утек только один кадр. Уход Ааба, Кийка и Ратаса был согласованной акцией, и позиции партии в тот момент ослабли. Сейчас рейтинг Центристской партии – выше, чем после парламентских выборов. Кроме того, мы показали неплохой результат на выборах в Европарламент.

Центристская партия продолжает оставаться в оппозиции. Для нас следующие местные выборы – крайне важны, и не только в Таллинне, но и в ряде других регионов, где мы утратили позиции. Мы должны их вернуть.

– Для меня уход Яануса Рийбе стал неприятной неожиданностью. Он не раз говорил, что будет последним, кто уйдет из партии, но всё оказалось иначе. Думаю, что всех перебежчиков мы уже увидели. Безусловно, таким всегда можно пообещать деньги и разные позиции. Наверное, Рийбе переживал по поводу своих результатов в Центристской партии – много голосов на выборах он никогда не набирал. Возможно, он думает, что дело – в Центристской партии. Я считаю, что дело все-таки в Яанусе Рийбе. Посмотрим, какие результаты на выборах он покажет в Партии реформ. Не стал бы ставить на его рекордные результаты.