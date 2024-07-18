Пока коалиция считает налоги и делит портфели, ряды оппозиции продолжают редеть. Что происходит? Ждет ли перемен оппозиция при новой коалиции? Почему Кристен Михал решил продолжить старым составом?
Студия Postimees: коалиция считает налоги, оппозиция – перебежчиков?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу от Центристской партии, зампредседателя финансовой комиссии Андрей Коробейник. Следите за эфиром в 13:00!
- Как оппозиция оценивает перспективы новой коалиции?
- Реально ли вывести экономику страны из кризиса?
- Эффективны ли озвученные способы наполнения бюджета?
- Что изменится для оппозиции при новой коалиции?
- Что сейчас происходит в оппозиционных рядах?
- Остановится ли распад EKRE и утечка кадров из Центристской партии?
- Ряды центристов покинул депутат Таллиннского горсобрания Яанус Рийбе. Ожидать ли новых перебежчиков?
- Таллиннская коалиция увеличила свой перевес до трех голосов. Изменится ли что-то до следующих выборов?
- Будущий премьер Кристен Михаил считается сильным политиком-реформистом с точки зрения Таллинна. Насколько серьезная борьба развернется за столицу на муниципальных выборах?