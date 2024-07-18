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Студия Postimees: коалиция считает налоги, оппозиция – перебежчиков?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Пока коалиция считает налоги и делит портфели, ряды оппозиции продолжают редеть. Что происходит? Ждет ли перемен оппозиция при новой коалиции? Почему Кристен Михал решил продолжить старым составом?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу от Центристской партии, зампредседателя финансовой комиссии Андрей Коробейник. Следите за эфиром в 13:00!

  • Как оппозиция оценивает перспективы новой коалиции?
  • Реально ли вывести экономику страны из кризиса?
  • Эффективны ли озвученные способы наполнения бюджета?
  • Что изменится для оппозиции при новой коалиции?
  • Что сейчас происходит в оппозиционных рядах?
  • Остановится ли распад EKRE и утечка кадров из Центристской партии?
  • Ряды центристов покинул депутат Таллиннского горсобрания Яанус Рийбе. Ожидать ли новых перебежчиков?
  • Таллиннская коалиция увеличила свой перевес до трех голосов. Изменится ли что-то до следующих выборов?
  • Будущий премьер Кристен Михаил считается сильным политиком-реформистом с точки зрения Таллинна. Насколько серьезная борьба развернется за столицу на муниципальных выборах?
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