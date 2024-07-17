Дорожный ремонт и замена шумозащитного экрана нарушат движение транспорта

В Пярну на 131-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в районе Папинийду с 7 утра движение в направлении Таллинна будет направлено на временную дорогу в связи со строительством велодорожки. Будет действовать ограничение скорости 30 км/ч.

В Харьюмаа на 15-м километре Таллиннской окружной дороги в районе Ваэла в направлении Кейла с 10 до 16 часов будет производиться замена шумозащитного экрана. Дорожная полоса будет закрыта, и будет действовать ограничение скорости 70 км/ч.

В Валгамаа на 57-65 километрах шоссе Выру-Куйгатси-Тырва с 10 до 17 часов будет проводиться дорожный ремонт. Движение на участке ремонта будет закрыто, и будет действовать ограничение скорости до 70 км/ч.