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Дорожный ремонт и замена шумозащитного экрана нарушат движение транспорта

rus.postimees.ee
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Дорожный ремонт. Иллюстративное фото.
Дорожный ремонт. Иллюстративное фото. Фото: Maarius Suviste

В четверг, 18 июля, вступят в силу ограничения движения в Пярну в связи со строительством велодорожки, в Харьюмаа на Таллиннской окружной дороге в связи с заменой шумозащитного экрана и в Валгамаа в связи с дорожным ремонтом.

В Пярну на 131-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в районе Папинийду с 7 утра движение в направлении Таллинна будет направлено на временную дорогу в связи со строительством велодорожки. Будет действовать ограничение скорости 30 км/ч.

В Харьюмаа на 15-м километре Таллиннской окружной дороги в районе Ваэла в направлении Кейла с 10 до 16 часов будет производиться замена шумозащитного экрана. Дорожная полоса будет закрыта, и будет действовать ограничение скорости 70 км/ч.

В Валгамаа на 57-65 километрах шоссе Выру-Куйгатси-Тырва с 10 до 17 часов будет проводиться дорожный ремонт. Движение на участке ремонта будет закрыто, и будет действовать ограничение скорости до 70 км/ч.

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