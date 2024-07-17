Рийгикогу созывает внеочередные заседания в связи со сменой правительства

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар по предложению 39 членов Рийгикогу созвал внеочередное заседание на понедельник, 22 июля, в 11 часов утра в сессионном зале замка Тоомпеа.

Если кандидат в премьер-министры Кристен Михал получит от Рийгикогу полномочия на формирование правительства, а президент утвердит правительство, принесение присяги правительством будет включено в повестку дня заседания парламента, которое начнется в 10 часов утра во вторник, 23 июля.