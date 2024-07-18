В цепной аварии в Ласнамяэ столкнулись пять автомобилей: пострадали три человека

Как сообщила служба дорожной информации Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 16:26 возле здания по адресу Осмуссааре, 10, когда автомобиль Citroen Jumpy, которым управлял 55-летний мужчина, врезался в находившийся перед ним автомобиль Citroen Berlingo с 58-летним мужчиной за рулем.

Citroen Berlingo затем врезался в Volkswagen Caddy, за рулем которого был 60-летний мужчина, Volkswagen Caddy – в Skoda Octavia с 53-летним мужчиной за рулем, а Skoda Octavia – в Toyota Auris с 44-летним мужчиной за рулем.