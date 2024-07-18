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В цепной аварии в Ласнамяэ столкнулись пять автомобилей: пострадали три человека

rus.postimees.ee
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Полиция и скорая помощь.
Полиция и скорая помощь. Фото: Taavi Sepp

Вечером 17 июля в результате цепной аварии в таллиннском районе Ласнамяэ пострадали два человека.

Как сообщила служба дорожной информации Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в 16:26 возле здания по адресу Осмуссааре, 10, когда автомобиль Citroen Jumpy, которым управлял 55-летний мужчина, врезался в находившийся перед ним автомобиль Citroen Berlingo с 58-летним мужчиной за рулем.

Citroen Berlingo затем врезался в Volkswagen Caddy, за рулем которого был 60-летний мужчина, Volkswagen Caddy – в Skoda Octavia с 53-летним мужчиной за рулем, а Skoda Octavia – в Toyota Auris с 44-летним мужчиной за рулем.

Скорая помощь доставила в больницу водителей Volkswagen Caddy и Citroen Jumpy.

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