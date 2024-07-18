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Загадочный матч: эстонцы сыграли с японцами в баскетбол, но результат игры засекречен

rus.postimees.ee
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Сборная Эстонии по баскетболу после победы над Германией.
Сборная Эстонии по баскетболу после победы над Германией. Фото: fiba.basketball

Мужская сборная Эстонии по баскетболу во вторник провела в Хельсинки товарищеский матч с национальной командой Японии, которая завершает подготовку к олимпийскому турниру, сообщает RusERR.

Встреча прошла за закрытыми дверями, а ее результат представители обеих сборных договорились не разглашать.

По словам менеджера сборной Эстонии Райдо Рооса, такая инициатива исходила со стороны команды Японии. До старта олимпийского баскетбольного турнира японцы хотят, чтобы у соперников по групповому этапу было бы как можно меньше информации об их игре.

На Олимпиаде японцы выступят в одной подгруппе с Францией, Германией и Бразилией.

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