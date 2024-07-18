Мужская сборная Эстонии по баскетболу во вторник провела в Хельсинки товарищеский матч с национальной командой Японии, которая завершает подготовку к олимпийскому турниру, сообщает RusERR.
Загадочный матч: эстонцы сыграли с японцами в баскетбол, но результат игры засекречен
Встреча прошла за закрытыми дверями, а ее результат представители обеих сборных договорились не разглашать.
По словам менеджера сборной Эстонии Райдо Рооса, такая инициатива исходила со стороны команды Японии. До старта олимпийского баскетбольного турнира японцы хотят, чтобы у соперников по групповому этапу было бы как можно меньше информации об их игре.
На Олимпиаде японцы выступят в одной подгруппе с Францией, Германией и Бразилией.