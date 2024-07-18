Аргентинские футболисты замешаны в расистском скандале. ФИФА начала расследование

Скандал начался с того, что полузащитник сборной Аргентины и лондонского «Челси» Энцо Фернандес опубликовал в своей соцсети видео, на котором игроки сборной пели оскорбительную песню о французах. В частности, там были такие слова: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано «француз».

Также был затронут и Килиан Мбаппе.

Сразу после ролика от Фернандеса отписался ряд игроков «Челси», например Кристофер Нкунку, Лесли Угочуква, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Бенуа Бадияшиле, Маланг Сарр, Уэсли Фофана, Ромео Лавиа.

ФИФА немедленно начала расследование и выступила с заявлением:

«ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было. Включая игроков, болельщиков и официальных лиц"».

Фернандес позже извинился за свой поступок:

«Хочу искренне принести извинения за видео, опубликованное в моем инстаграме во время празднований сборной. Песня содержит очень оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий.

Я выступаю против дискриминации во всех формах и прошу прощения за такое охваченное эйфорией празднование победы на Кубке Америки. Это видео, этот момент, эти слова не отражают ни моих убеждений, ни моего характера. Мне искренне жаль».