В Латвии начались дискуссии о сносе советских памятников, расположенных на солдатских могилах

Скульптор и член совета по памятникам Рижской думы Глеб Пантелеев считает, что нет однозначного ответа на вопрос о допустимости сноса памятников с советской символикой, стоящих в местах воинских захоронений.

«С одной стороны, кладбища трогать плохо, с другой – плохо, когда захоронения находятся на центральной площади поселка или города», – отметил скульптор.

По его мнению, самоуправления имеют право самостоятельно принимать решения о сносах памятников на своей территории: «Если это находится в соответствии с законодательством, то почему бы и нет».

В августе 2022 года в парке Победы в Пардаугаве в Риге был снесен обелиск – главный элемент мемориала. В конце октября был демонтирован памятник «Защитникам Лиепаи 1941 года», а также снесены два памятника в Даугавпилсе. В ноябре в Резекне был демонтирован памятник советским солдатам, известный как «Алёша».

В Эстонии после начала полномасштабного нападения России на Украину также был демонтирован или перенесен ряд советских памятников, а прах советских солдат перезахоронен на территориях кладбищ.