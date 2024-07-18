Обнародованы условия воплощения в жизнь нового мегапроекта, цель которого - создать в крупном городе самую зеленую автомагистраль в мире, а также разветвленную трамвайную сеть.
Смотрите и завидуйте: такой скоростной магистрали и трамвайной линии Таллинну и не снилось
Перевод: Вера Копти
Этот амбициозный проект под названием Dubai Green Spine, которым руководит компания городского планирования и развития URB, соответствует Генеральному плану города Дубай до 2040 года. Проект превратит шоссе имени Шейха Мохаммеда бен Заеда (E311) в зеленый оазис длиной 64 километра.
Этот амбициозный проект, которым руководит компания городского планирования и развития URB, соответствует Генеральному плану города Дубай до 2040 года. Центральным элементом проекта является разветвленная трамвайная сеть, работающая на солнечной энергии. Трамваи будут оснащен солнечными батареями, которые смогут генерировать более 300 мегаватт чистой возобновляемой энергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией около 130 000 домов в Дубае. По мнению разработчика, переход на солнечную энергию позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 1 051 200 тонн в год.
Проект Dubai Green Spine также включает в себя ряд интеллектуальных технологий. Датчики контролируют движение транспорта и потребление энергии, а естественная растительность окружает пешеходные и велосипедные дорожки, обеспечивая охлаждение и чистый воздух. Жители имеют возможность совершать пробежки в зеленых зонах и выращивать съедобные растения на придорожных участках. Дренажная система с индивидуальными пористыми поверхностями помогает предотвратить наводнения и поглощает дождевую воду.
Стоимость проекта оценивается в 36 миллиардов дирхамов ОАЭ, или почти девять миллиардов евро.
«Dubai Green Spine – Зеленый хребет Дубая – это не только транспорт, это реорганизация работы города, который станет более пригодным для жизни и ориентированным на людей, – сказал генеральный директор URB Бахараш Багерян. - Эта инициатива показывает, как комплексное и продуманное городское планирование может радикально улучшить жизнь горожан, создав живые экосистемы, которые кормят как людей, так и планету».
URB ранее объявил о планах посадить 100 миллионов мангровых деревьев и построить 93-километровую пешеходную и велосипедную дорожку с кондиционером под названием The Loop, которая, по прогнозам, сократит выбросы CO2 в Дубае на один миллион тонн в год и будет генерировать 300 мегаватт чистой энергии.
Новый проект также включает в себя устойчивую городскую дренажную систему, способную поглощать осадки и снижать риски наводнений в городе, где это не является чем-то необычным. Зеленая инфраструктура, такая как парки, зеленые крыши и вертикальные сады, помогает регулировать температуру, обеспечивает более прохладный и чистый воздух и улучшает управление ливневыми водами. Эти территории пригодны как места для отдыха. Экологические коридоры будут поддерживать биоразнообразие Дубая и соединять различные части города.
URB полагает, что проект, если он будет одобрен, может быть реализован в четыре этапа в течение десяти лет.