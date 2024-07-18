Смотрите и завидуйте: такой скоростной магистрали и трамвайной линии Таллинну и не снилось

Перевод: Вера Копти

Этот амбициозный проект под названием Dubai Green Spine, которым руководит компания городского планирования и развития URB, соответствует Генеральному плану города Дубай до 2040 года. Проект превратит шоссе имени Шейха Мохаммеда бен Заеда (E311) в зеленый оазис длиной 64 километра.

Визуализация проекта Dubai Green Spine. Фото: URB/Cover Images/Scanpix

Этот амбициозный проект, которым руководит компания городского планирования и развития URB, соответствует Генеральному плану города Дубай до 2040 года. Центральным элементом проекта является разветвленная трамвайная сеть, работающая на солнечной энергии. Трамваи будут оснащен солнечными батареями, которые смогут генерировать более 300 мегаватт чистой возобновляемой энергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией около 130 000 домов в Дубае. По мнению разработчика, переход на солнечную энергию позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 1 051 200 тонн в год.

Визуализация проекта Dubai Green Spine. Фото: URB/Cover Images/Scanpix

Проект Dubai Green Spine также включает в себя ряд интеллектуальных технологий. Датчики контролируют движение транспорта и потребление энергии, а естественная растительность окружает пешеходные и велосипедные дорожки, обеспечивая охлаждение и чистый воздух. Жители имеют возможность совершать пробежки в зеленых зонах и выращивать съедобные растения на придорожных участках. Дренажная система с индивидуальными пористыми поверхностями помогает предотвратить наводнения и поглощает дождевую воду.

Стоимость проекта оценивается в 36 миллиардов дирхамов ОАЭ, или почти девять миллиардов евро.

Визуализация проекта Dubai Green Spine. Фото: URB/Cover Images/Scanpix