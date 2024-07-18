Морские мины для Балтийского моря: десять стран НАТО заключили соглашение

«Это очень хороший способ сдерживания агрессора», – сказал министр обороны Германии Борис Писториус о морских минах, передает датское издание Borsen. Соглашение было заключено именно по инициативе Писториуса.

От Эстонии договор подписал генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар. Помимо Германии и Эстонии, под документом стоят подписи представителей Дании, Финляндии, Швеции, Польши, Норвегии, Латвии, Литвы и Бельгии.

В Министерстве обороны Эстонии сообщили, что цель инициативы – создание стандартизированных решений через совместные закупки и разработки, которые повысят сотрудничество военно-морских сил стран Балтийского моря в области минной войны, улучшат составление, отработку и выполнение региональных оперативных планов, обмен информацией и обучение как на уровне кораблей, так и на уровне штабов.