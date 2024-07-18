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Полиции удалось задержать 47-летнюю Аллу, которая уклонялась от судебного производства

Rus.Postimees
Обновлено 1 августа 2024, 20:12
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Полиция.
Полиция. Фото: Madis Veltman

Полиция задержала женщину, которая находилась в розыске и подозревается в краже.

«Благодаря освещению в СМИ полиция получила несколько сведений о возможном местонахождении Аллы. При проверке адреса в Кохтла-Ярве полиции удалось ее задержать. Ее доставили ​​в Вирускую тюрьму», - сообщили в полиции.

18 июля было объявлено, что полиция разыскивает 47-летнюю Аллу, совершившую кражу.

Женщина уклонялась от судебного производства, из-за чего ее объявили в розыск.

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