Полиции удалось задержать 47-летнюю Аллу, которая уклонялась от судебного производства

«Благодаря освещению в СМИ полиция получила несколько сведений о возможном местонахождении Аллы. При проверке адреса в Кохтла-Ярве полиции удалось ее задержать. Ее доставили ​​в Вирускую тюрьму», - сообщили в полиции.