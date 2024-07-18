Полиция задержала женщину, которая находилась в розыске и подозревается в краже.
Полиции удалось задержать 47-летнюю Аллу, которая уклонялась от судебного производства
«Благодаря освещению в СМИ полиция получила несколько сведений о возможном местонахождении Аллы. При проверке адреса в Кохтла-Ярве полиции удалось ее задержать. Ее доставили в Вирускую тюрьму», - сообщили в полиции.
18 июля было объявлено, что полиция разыскивает 47-летнюю Аллу, совершившую кражу.
Женщина уклонялась от судебного производства, из-за чего ее объявили в розыск.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.