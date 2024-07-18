Установлен новый рекорд Эстонии!

В этот раз в соревнованиях на дистанциях 400 и 2000 м приняло участие более сотни любителей бега. Также можно было принять участие в дополнительных соревнованиях: беге на 600 метров, беге на 100 метров с барьерами, а также в прыжках в длину и тройных прыжках.