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Установлен новый рекорд Эстонии!

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Уку Ренек Кронбергс.
Уку Ренек Кронбергс. Фото: Raul Mee/ekjl

На прошедшем в среду вечером на стадионе Тамме в Тарту шестом этапе Тартуского стадионного забега Уку Ренек Кронбергс установил новый рекорд Эстонии.

В этот раз в соревнованиях на дистанциях 400 и 2000 м приняло участие более сотни любителей бега. Также можно было принять участие в дополнительных соревнованиях: беге на 600 метров, беге на 100 метров с барьерами, а также в прыжках в длину и тройных прыжках.

19-летний бегун Уку Ренек Кронбергс стартовал в Тарту как действующий чемпион Эстонии в беге на 800 метров. Теперь он решил побить национальный рекорд на дистанции 600 метров, что ему и удалось сделать.

Предыдущий рекорд Эстонии принадлежал Расмусу Киселю, который в 2021 году пробежал дистанцию со временем 1.18.71. Кронбергс на стадионе Тамме зафиксировал результат 1:16.02.

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