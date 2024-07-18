Со следующей недели изменится маршрут одного из столичных автобусов

Все существующие остановки в обоих направлениях сохранятся, дополнительно автобус будет останавливаться на остановках Sitsi, Niidi и Lõime.

В связи с изменениями следует учитывать, что время в пути до пункта назначения может значительно увеличиться. Возможно также увеличение пешего пути до остановок.

Информация об изменениях будет размещена на временных дополнительных остановках. Кроме того, информация о расписаниях, маршрутах и остановках общественного транспорта доступна на сайте transport.tallinn.ee.