В связи с ремонтными работами на перекрестке улиц Тёэстузе, Копли и Ситси с 22 июля по 11 августа изменится маршрут автобуса № 73 в обоих направлениях. На новом маршруте появятся дополнительные остановки.
Со следующей недели изменится маршрут одного из столичных автобусов
Все существующие остановки в обоих направлениях сохранятся, дополнительно автобус будет останавливаться на остановках Sitsi, Niidi и Lõime.
В связи с изменениями следует учитывать, что время в пути до пункта назначения может значительно увеличиться. Возможно также увеличение пешего пути до остановок.
Информация об изменениях будет размещена на временных дополнительных остановках. Кроме того, информация о расписаниях, маршрутах и остановках общественного транспорта доступна на сайте transport.tallinn.ee.