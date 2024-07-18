На Сааремаа создали два новых лабиринта

Несколько лет назад Индрек Ныгуль создал в деревне Неэми самый длинный в Эстонии лабиринт – 2,3 километра. Этот лабиринт по сей день привлекает туристов.

Теперь рядом с ним появился еще один лабиринт, он немного короче, но особенный. Речь идет о лабиринте, созданном из фруктовых деревьев, кустов крыжовника и карельской березы.