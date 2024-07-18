На Сааремаа появились два новых лабиринта: художник Индрек Ныгуль завершил создание фруктового лабиринта в деревне Неэми, а на оконечности мыса Сырве можно пройти 300 шагов по каменному лабиринту Тигулохе, пишет Rus.ERR.
На Сааремаа создали два новых лабиринта
Несколько лет назад Индрек Ныгуль создал в деревне Неэми самый длинный в Эстонии лабиринт – 2,3 километра. Этот лабиринт по сей день привлекает туристов.
Теперь рядом с ним появился еще один лабиринт, он немного короче, но особенный. Речь идет о лабиринте, созданном из фруктовых деревьев, кустов крыжовника и карельской березы.