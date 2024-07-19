Это был, конечно, отсыл к тому, как проводились выборы в ноябре 2020 года, на которых Трамп проиграл. Потом начались все эти известные события, прежде всего, события 6 января 2021 года. И до сегодняшнего дня там идут различные судебные процессы, которые касаются, среди прочего, и права участвовать Трампа в выборах, и так далее.

И после того как собственный сын Трампа поднял проблему честности выборов, доверия к ним, уже сам Дональд Трамп сделал заключение примерно в таком плане, что если, мол, я буду избран, то уже на следующий день все эти политические процессы, как он их называет, будут прекращены. И вот тогда и можно будет объединиться.

И еще кое-что, на что я обратил бы в его речи внимание. В начале речи он затронул тему покушения, сказал, что в него стреляли, но с божьей помощью он остался жив, потом он снова вспомнил о покушении в конце выступления, и все-таки завершил свою речь совершенно другой вещью. Он сказал, что те зарубежные государства или лидеры, которые держат у себя американских пленных или заложников… Он сказал, что им лучше освободить их уже сейчас, не дожидаясь, пока он станет президентом.

Тоомас Алаталу. Фрагмент передачи. Фото: Константин Седнев