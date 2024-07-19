В конце прошлой недели было совершено покушение на Дональда Трампа, на этой неделе на съезде Республиканской партии состоялось окончательное оформление Трампа в качестве кандидата в президенты. В это же время не утихают разговоры об ухудшении физической формы Джо Байдена. Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Джеймса Дэвида Вейнса, сторонника ослабления американской поддержки Киева. О том, действительно ли победа Трампа стала бы большой проблемой для Украины и для Европы в целом, в студии Postimees пораcсуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.
Выдержки из беседы:
- Вчера на съезде республиканцев Трамп сказал в своей речи, что хочет стать президентом всей Америки, а не ее половины, потому что стать президентом для половины - это не победа. Раньше Трамп довольно плохо отзывался об избирателях демократов. Еще на прошлой неделе часто говорилось, что нынешние выборы в США - дуэль двух непопулярных кандидатов. Можно ли сказать, что после покушения Трамп стал популярным кандидатом?
- Да, с последним утверждением точно можно согласиться. А если говорить о том, является ли он кандидатом для всех избирателей, то тут просто не нужно забывать, что в США укрепилась двухпартийная система. Поэтому в этой стране просто даже странно кому-то начать говорить, что, мол, давайте, все будем объединяться.
И в то же время мы знаем, что у США, как правило, внешняя политика и политика безопасности - это политика двух партий. По этим сферам у партий обычно есть договоренности. Хотя в последнее время мы все видели, что и по этим темам точки зрения у двух главных американских партий стали расходиться.
Если же мы вернемся к речи Трампа, то ведь до его выступления там появлялись еще и люди, которые, так сказать, «нагнетали обстановку». Среди этих людей был и его собственный сын, Эрик Трамп. И у его выступления была очень важная тема. Он говорил, что американцы потеряли веру в выборы.
Это был, конечно, отсыл к тому, как проводились выборы в ноябре 2020 года, на которых Трамп проиграл. Потом начались все эти известные события, прежде всего, события 6 января 2021 года. И до сегодняшнего дня там идут различные судебные процессы, которые касаются, среди прочего, и права участвовать Трампа в выборах, и так далее.
И после того как собственный сын Трампа поднял проблему честности выборов, доверия к ним, уже сам Дональд Трамп сделал заключение примерно в таком плане, что если, мол, я буду избран, то уже на следующий день все эти политические процессы, как он их называет, будут прекращены. И вот тогда и можно будет объединиться.
И еще кое-что, на что я обратил бы в его речи внимание. В начале речи он затронул тему покушения, сказал, что в него стреляли, но с божьей помощью он остался жив, потом он снова вспомнил о покушении в конце выступления, и все-таки завершил свою речь совершенно другой вещью. Он сказал, что те зарубежные государства или лидеры, которые держат у себя американских пленных или заложников… Он сказал, что им лучше освободить их уже сейчас, не дожидаясь, пока он станет президентом.
По сути, это короткое предложение и можно назвать внешнеполитическим заявлением Трампа. Но и тут он говорил о гражданах США. Так что его вчерашнюю речь нужно все-таки понимать как предназначенную для внутренней аудитории. Он говорил для американцев, и из его выступления нет смысла выискивать какие-то намеки на внешнюю политику. Это была речь только для американского избирателя.
- На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году Джеймс Дэвид Вэнс заявил о том, что Юго-Восточная Азия - вот будущее американской внешней политики на ближайшие сорок лет, и что Европа должна осознать этот факт и сама начать заботиться об «одеяле безопасности» для себя. То, что Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Вэнса, означает, что он выбрал именно курс на ослабление связей с Европой?
- Такие выводы делать рано. Если говорить о фигуре Вэнса, то ему же только 39 лет. В октябре будет 40. Практически он новичок в большой политике. Беда европейских аналитиков в том, что они долгое время не желали видеть тех людей, которые окружают Трампа. Из них я бы выделил бывшего госсекретаря Помпео, который тоже выступил вчера до того, как Трамп произнес свою основную речь. Лидеры у республиканцев по-прежнему есть, и надо обращать внимание на то, что они говорят.
А Вэнс - повторюсь, новичок, оказавшийся в Конгрессе только в январе 2023 года. Он, конечно, умен в том плане, что сразу поехал на эту Мюнхенскую конференцию, и теперь благодаря этому сейчас все и обсуждают, что он, новичок, говорил о больших мировых делах. Но неизвестно же, что он будет завтра говорить.
Вчера Трамп прямо высказался в том духе, что он дал Вэнсу коня, но седлать его и скакать Вэнсу предстоит самому. Никаких указаний ему он не дал. И нужно учитывать, что хотя у вице-президента есть своя роль во внешних отношениях, все самые важные внешнеполитические решения принимает все же сам президент и его самое ближайшее окружение. Попадает ли в это окружение Вэнс - это покажет время.
- Нильс Шмид, член Бундестага от социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца, на днях заявил, что даже с учетом непредсказуемости Трампа и радикального изоляционизма Вэнса, он абсолютно уверен в том, что США останутся в НАТО. Действительно ли такой шаг, как выход США из НАТО, ни при каких условиях не может встать на повестку дня?
- Я бы полностью исключил такую возможность. Любая крупная держава, даже такая великая, как США, все равно должна иметь союзников. И если у тебя эти союзники имеются, зачем от них отказываться?
Вообще, все разговоры о том, что Трамп, став президентом, выведет США из состава НАТО, сократит американское присутствие в Европе - это была просто ловкая пропагандистская игра в пользу демократов и лично Байдена. В принципе, это просто выдумка. Но поскольку ты коснулся сейчас Германии, то я хочу сказать, что тот результат, который за день до выступления Трампа сделал Европарламент, был просто великолепным выбором.
Великолепным в том плане, что в Европе на руководящих постах находятся как раз немцы. Еврокомиссию возглавляет Урсула фон дер Ляйен, которая представляет правую германскую партию. А у власти в Германии сейчас находятся социал-демократы. И это очень хороший тандем в ситуации, когда, например, возникала полная неясность, что будет во Франции.
Так что очень хорошо, что в Европе сейчас есть такая прочная точка поддержки, и Трамп в случае победы сможет быстро реагировать и устанавливать с ней связи. Ну и, конечно, другой такой надежной точкой поддержки в Европе для Трампа окажется Великобритания.
- Недавно в письме к лидерам стран ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональд Трамп даже не будет ждать инаугурации и немедленно потребует начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Блефует ли Орбан? Неужели впрямь руководство Украины может столкнуться с беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона, со своего рода «принуждением к миру»?
- Я думаю, что и такие утверждения - это тоже преувеличение реальной ситуации; кому-то просто хочется, чтобы это выглядело именно так. Но если представить себя на месте Трампа, который, предположим, оказался снова в Белом доме в январе следующего года… Никто же не может знать, какой будет в мире в целом ситуация на этот момент.
И самых важных игроков, о ком нужно говорить, ведь тут не один, не два и не три. Здесь надо думать не только об Украине, России, Китае… Я бы обязательно сюда добавил и Индию. России ведь уже в течение 2-3 лет не удается провести встречу с участием трех лидеров - Путина, Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Моди. Моди уже два года подряд всегда ускользает в последний момент.
Да, он может приехать в Москву, но он приезжает отдельно, когда там нет Си Цзиньпина. Так что и в этом лагере есть свои разночтения. Нельзя быть уверенным в том, что у этих стран всегда есть какая-то четкая предсказуемая позиция. Политика идет в своем темпе.
Вчера в Нью-Йорке на заседании СБ ООН присутствовал глава МИДа России Лавров. Но американцы с ним не стали встречаться. Теперь надо ждать сентября, начала новой Генассамблеи ООН. И посмотреть, кто тогда с кем будет встречаться. Я думаю, что только в сентябре у нас будет шанс посмотреть, какие сейчас отношения между самыми крупными игроками в мировой политике.
Это произойдет после того, как Трамп официально был провозглашен кандидатом, после того, как Еврокомиссия определилась с основными кандидатурами, и после того, как во Франции появилась какая-то ясность. То, как три главных события этой недели повлияют на глобальную ситуацию, покажет только сентябрь. Раньше сентября это понятно не станет.
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