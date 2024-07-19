Cтудия Postimees: неизбежно ли возвращение Трампа в Белый дом, станет ли оно бедой для Киева и европейских членов НАТО?

- На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году Джеймс Дэвид Вэнс заявил о том, что Европа должна очнуться и осознать тот факт, что приоритеты США теперь лежат в Восточной Азии. Он сказал, что Восточная Азия - это будущее американской внешней политики на ближайшие сорок лет, и Европа должна осознать этот факт. То, что Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты Вэнса, означает, что Трамп выбрал именно курс на ослабление связей с Европой, что в случае его победы участие Вашингтона в обеспечении безопасности в Европе станет намного скромнее?

- Нильс Шмид, член Бундестага от социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца, на днях заявил, что даже с учетом непредсказуемости Трампа и радикального изоляционизма Вэнса, он абсолютно уверен в том, что США останутся в НАТО, и что на самом деле в случае избрания Трампа главной проблемой Европы станут новые и более мощные «торговые войны» с США. Действительно ли такой шаг, как выход США из НАТО, ни при каких условиях не может встать на повестку дня?

- Недавно в письме к лидерам стран ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональд Трамп даже не будет ждать инаугурации и немедленно потребует начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Возможно, Виктор Орбан сейчас порой высказывает не свои собственные мысли, а ту информацию, которую хотел бы слышать из его уст Кремль, но насколько правдоподобен такой прогноз на поведение Трампа? Неужели впрямь руководство Украины может столкнуться с беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона, со своего рода «принуждением к миру»?

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