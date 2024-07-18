«Я удивляюсь, что эти люди готовы пойти на такой риск». Банкир раскритиковал экономическую политику коалиции

Банкир Индрек Нейвельт опубликовал на своей стене в Facebook комментарии относительно новости о том, что к завтрашнему дню коалиционный договор должен быть готов.

«Чуть больше года назад эти же люди из этой же коалиции говорили, что они «приведут в порядок финансы» и «запустят экономику». Подняли НСО и подоходный налог. Повысили НСО для отелей, хотя мандат на это во время выборов они не получали», - написал Нейвельт.

По его мнению, результатом деятельности правительства стало то, что в 2022 году дефицит бюджета составлял 1,2%, а в прошлом году он составлял уже 3,4%.

«В этом году, вероятно, тоже будет 3+%, а в следующем уже прогнозируется 5%. Экономический рост тоже слаб, экономика продолжает сокращаться, - пишет Нейвельт. - Они продолжают «приводить в порядок финансы» и «запускать экономику».

Из статьи, которую комментирует банкир, следует, что НСО и подоходный налог будут увеличены. «Cудя по всему, строительство морских ветряных электростанций продолжится, так что электроэнергия будет стоить не в два, а в три раза дороже, чем в Финляндии, - пишет он. - Кто-нибудь думает, что, подняв и без того высокие налоги на потребление - а у нас один из самых высоких налогов на потребление в Европе - и сделав дорогой электроэнергию, можно будет «запустить экономику»?

По мнению Индрека Нейвельта через год снова от правительства будет слышна та же риторика и снова придется повышать налоги. Он считает, что если бы коалиция действительно хотела сократить дефицит бюджета, то лучше всего было бы оставить идею с ликвидацией налогового горба. Справедливо было бы по примеру Литвы ввести банковский налог.

«Было бы справедливо получить от народа мандат на повышение налогов, но для этого потребуются новые выборы и соответствующая дискуссия. Нынешняя практика, когда десяток человек решают все за две недели и без публичного обсуждения, очень рискованна. Я удивляюсь, что люди, сидящие за столом коалиционных переговоров, готовы пойти на такой риск и ответственность», - написал финансист.