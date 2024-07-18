В Пыхья-Таллинне открылись площадки для метания

«В прибрежном парке на Штромке недалеко от детских площадок построены отвечающие международным стандартам площадки для игр в мёлльки и петанк. Я рада подтвердить, что новые спортивные площадки получили одобрение профессионалов и подходят для проведения чемпионата. Приглашаем всех желающих поддержать участников турнира и позже попробовать свои силы в этих играх», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.