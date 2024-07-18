В Пыхья-Таллинне в парке на Штромке открыт комплекс площадок для игры в мёлькки и петанк. На этих выходных, с 20 по 21 июля, там состоится чемпионат Эстонии по мёлькки.
В Пыхья-Таллинне открылись площадки для метания
«В прибрежном парке на Штромке недалеко от детских площадок построены отвечающие международным стандартам площадки для игр в мёлльки и петанк. Я рада подтвердить, что новые спортивные площадки получили одобрение профессионалов и подходят для проведения чемпионата. Приглашаем всех желающих поддержать участников турнира и позже попробовать свои силы в этих играх», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.
Общественный комплекс площадок для игр в мёлькки и петанк по заказу Управы Пыхья-Таллинна построило предприятие Mefab OÜ, надзор за строительством осуществляло Pikk Silm OÜ.
Эстонский союз клубов игры в мёлькки проводит 20 и 21 июля на площадках на Штромке чемпионат Эстонии. Соревнования пройдут в выходные с 11 до 19 часов. Дополнительная информация о мероприятии на странице объединения: www.molkky.ee.