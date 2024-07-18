«Это плохо для нас, но это ужасная новость для Украины»: европейские дипломаты о назначении Джей Ди Вэнса

Поддержка Украины

Украине также не приходится ждать от Вэнса ничего хорошего. «Я думаю, это нелепо, что мы сосредоточили внимание на этой границе в Украине, - сказал Вэнс в интервью на подкасте War Room Стива Бэннона в 2022 году, за несколько дней до начала российского вторжения. - Я должен быть честен с вами: меня не волнует, что произойдет с Украиной в любом случае».

С тех пор он снискал известность как один из ведущих критиков американской помощи Украине и сыграл ключевую роль в задержке пакета военной помощи от Вашингтона на 60 млрд долларов.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с обращением, которое его собственные сотрудники назвали «тревожным звонком» для Европы, в котором заявил, что США не могут производить оружие, необходимое для снабжения Украины для продолжения войны.

«Я не думаю, что Владимир Путин представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а в той степени, в которой представляет, это опять же говорит о том, что Европа должна взять на себя более активную роль в обеспечении собственной безопасности», - сказал Вэнс.