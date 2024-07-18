Жители Эстонии стали отказываться от поездок за границу

Йонна Пехтер сказала, что данные статистики позволяют сделать несколько разных выводов. «Если смотреть на это позитивно, то можно предположить, что увеличение средней зарплаты и баланса сбережений в последние годы позволяет большему количеству людей совершать поездки, не беря кредит», - сказала Пехтер.

Однако, если оценивать положение более реалистично, то быстрый рост стоимости жизни в последние годы поставил многих людей, которые ранее пользовались кредитами на путешествия, перед выбором, и из-за постоянного роста расходов на еду и жилье они стали путешествовать меньше или вообще отказываются от поездок.

«Те, кто могут отправиться в путешествие, делают это, скорее, за счет имеющихся сбережений, что, с точки зрения финансовой грамотности, является очень разумной тенденцией, - пояснила Пехтер. - Целесообразнее накопить нужную сумму, а потом отправиться в путешествие, чем использовать деньги, которые могут быть заработаны в будущем. Лучший способ отложить деньги на такие цели - это сберегательный вклад, на который постоянно можно делать новые взносы, а при необходимости снимать деньги без штрафов и каких-либо дополнительной платы, постоянно зарабатывая при этом 3,3% годовых», - советует Пехтер.

По мнению руководителя банка, кредит на путешествие имеет смысл брать, если он позволит лучше распорядиться семейным бюджетом или сэкономить - с учетом общей суммы расходов. «Обычно это тот случай, когда доступное путешествие, соответствующее бюджету семьи, уже запланировано и, например, во время кампании скидок можно было бы значительно сэкономить на авиабилетах или проживании, но только при условии, что отреагировать на предложение надо немедленно, а в тот момент, когда это происходит, свободных денег нет. Или если возможность отправиться в путешествие появляется раньше, чем первоначально планировалось, например, благодаря какому-то выгодному предложению в последнюю минуту, а необходимая для поездки сумма накоплена еще не полностью», - поделилась Йонна Пехтер советами по оптимальному использованию кредита на путешествие.

Предоставляемый Bigbank кредит на путешествие - это беззалоговый кредит на сумму от 500 до 30 000 евро с фиксированной и не зависящей от Euribor процентной ставкой от 7,9% в год. Проценты начисляются на сумму остатка. Кредитный период от шести до 120 месяцев.

Bigbank AS - это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объем баланса Bigbank составляет более 2,5 миллиарда евро.