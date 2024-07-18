Только во вторник предупреждения об удалении получили более 1000 юридических лиц и теперь у них есть три месяца, чтобы предоставить отчет. Если отчет не будет представлен, держатель регистра может оштрафовать компанию или удалить ее из регистра.

В феврале прошлого года вступил в силу закон, одна из целей которого - ускорить удаление из регистра тех юридических лиц, которые больше не ведут деятельность.

Министерство юстиции пояснило, что юридические лица могли быть оштрафованы и удалены из регистра за непредставление годового отчета и ранее, просто теперь это происходит быстрее.

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