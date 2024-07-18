С начала агрессивной войны в Украине из России бежало не менее 650 000 россиян. Это самый большой отток людей из России со времен распада Советского Союза, сообщает The Times.
Утечка мозгов: более 650 000 россиян бежали с начала войны в Украине
Перевод: Каролийна Вертяева
Сначала страну покидали те россияне, которые видели, как установленная властью цензура грозит им тюремным заключением. Люди уезжали целыми семьями. Кроме того, бежали мужчины, которым угрожала отправка на войну в Украину после объявления так называемой частичной мобилизации.
От ближнего зарубежья до дальнего Запада
Больше всего россиян, бежавших за границу, живут в Армении, Грузии, Казахстане и Израиле. Эти страны предоставили приют половине российских беженцев, сообщает The Times со ссылкой на исследование независимого российского источника The Bell.
Значительное количество российских беженцев также прибыло в США (48 000), Германию (36 000) и Сербию (30 000). Великобритания приняла около 15 500 россиян. Более 11 000 россиян живут в Аргентине после начала агрессивной войны в Украине, и около 28 000 переехали в Турцию.
Аргентина привлекает тем, что все новорожденные дети российских граждан автоматически получают аргентинское гражданство. Популярность Турции среди российской диаспоры, по данным The Times, снижается, так как в Турции у них возникают проблемы с поиском жилья и работы.
Утечка мозгов
По данным британских СМИ, происходит значительный утечка мозгов, так как около 80 процентов беженцев имеют высшее образование, а более 85 процентов из них моложе 45 лет. Несмотря на хорошие предпосылки для адаптации в чужой стране, россияне столкнулись с финансовыми трудностями, и некоторые из них были вынуждены вернуться домой.
Владимир Путин сначала назвал отъезд людей необходимой для общества очисткой, однако теперь начал призывать уехавших граждан вернуться на родину. Кремлевская риторика нацелена на то, чтобы показать, что россияне не могут приспособиться к западному образу жизни, в том числе к гендерной нейтральности, отмечает The Times.
Москва не публиковала статистику по россиянам, покинувшим страну из-за войны. Однако считается, что данные всех людей, уехавших на Запад, находятся в отдельной базе данных, и среди беглецов распространяется слух, что даже кратковременное возвращение домой грозит местью со стороны государства.
«Каждый раз, когда я возвращаюсь, происходит нервотрепка. Перед тем как добраться до границы, я удаляю из своего телефона все, что могло бы стать причиной ареста», - сказал газете The Times живущий в Грузии Павел.
Британские аналитические центры призывают свое правительство выдавать живущим в изгнании критикам кремлевского режима долгосрочные виды на жительство, так называемые демократические паспорта, которые позволили бы им путешествовать по Западу и готовиться к возвращению в постпутинскую Россию.
В Великобритании по-прежнему есть те, кто считает, что россиянам не следует в одиночку бороться с прокремлевской системой, резюмирует The Times.