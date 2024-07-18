Утечка мозгов: более 650 000 россиян бежали с начала войны в Украине

Перевод: Каролийна Вертяева

Сначала страну покидали те россияне, которые видели, как установленная властью цензура грозит им тюремным заключением. Люди уезжали целыми семьями. Кроме того, бежали мужчины, которым угрожала отправка на войну в Украину после объявления так называемой частичной мобилизации.

От ближнего зарубежья до дальнего Запада

Больше всего россиян, бежавших за границу, живут в Армении, Грузии, Казахстане и Израиле. Эти страны предоставили приют половине российских беженцев, сообщает The Times со ссылкой на исследование независимого российского источника The Bell.

Значительное количество российских беженцев также прибыло в США (48 000), Германию (36 000) и Сербию (30 000). Великобритания приняла около 15 500 россиян. Более 11 000 россиян живут в Аргентине после начала агрессивной войны в Украине, и около 28 000 переехали в Турцию.

Аргентина привлекает тем, что все новорожденные дети российских граждан автоматически получают аргентинское гражданство. Популярность Турции среди российской диаспоры, по данным The Times, снижается, так как в Турции у них возникают проблемы с поиском жилья и работы.

Утечка мозгов

По данным британских СМИ, происходит значительный утечка мозгов, так как около 80 процентов беженцев имеют высшее образование, а более 85 процентов из них моложе 45 лет. Несмотря на хорошие предпосылки для адаптации в чужой стране, россияне столкнулись с финансовыми трудностями, и некоторые из них были вынуждены вернуться домой.