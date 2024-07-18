Ozempic снижает риск деменции? Исследование раскрывает новые свойства препарата

Несмотря на недавние исследования, выражающие обеспокоенность по поводу влияния Ozempic и других препаратов семаглутида на риск самоубийства и нейропсихиатрических проблем, последнее исследование показало, что эти лекарства связаны с более низким риском деменции, когнитивных нарушений и помогают контролировать зависимости, передает ногвостной портал RUS.TVNET.