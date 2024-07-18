Несмотря на недавние исследования, выражающие обеспокоенность по поводу влияния Ozempic и других препаратов семаглутида на риск самоубийства и нейропсихиатрических проблем, последнее исследование показало, что эти лекарства связаны с более низким риском деменции, когнитивных нарушений и помогают контролировать зависимости, передает ногвостной портал RUS.TVNET.
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Ozempic снижает риск деменции? Исследование раскрывает новые свойства препарата
Согласно новому исследованию, Ozempic и другие препараты семаглутида могут принести большую пользу для здоровья, помимо потери веса и лучшего контроля уровня сахара в крови. Исследование обнаружило корреляцию между рецепторами пептида глюкагона-1 (GLP-1) и более низким уровнем деменции и рисками других неврологических заболеваний, пишет Biospace.