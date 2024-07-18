Новый главный архитектор Таллинна обещает сделать наш город лучшим в регионе Балтийского моря

С 1 августа должность главного архитектора Таллинна займет Андро Мянд, который будет отвечать за оперативную подготовку общих планировок, исходя из стратегических целей города, а также за разработку пространственных решений для центральных зон города, сложных для обычного планирования.

Главный архитектор города будет работать в тесном сотрудничестве с другими городскими департаментами, государством, застройщиками и горожанами.

По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, создание позиции главного архитектора имеет знаковое значение.

«Задача главного архитектора – координировать комплексное развитие города с точки зрения пространственного планирования. Введение этой должности – еще один важный шаг к тому, чтобы Таллинн стал удобным городом как для жителей, так и для гостей. Это означает, например, правильно спланированные транспортные пути и услуги в шаговой доступности», – сказала Липпус.

«Хотя до уровня Копенгагена еще далеко, с чего-то нужно начинать!» Главный архитектор Таллинна Андро Мянд.

Высокий интерес и сильная конкуренция среди кандидатов на должность главного архитектора – важное признание для Таллинна.

«Отрадно осознавать, что у нас хотят работать сильные профессионалы. При выборе Андро Мянда на эту должность ключевыми факторами стали его опыт работы практикующим архитектором и успешная деятельность в сфере разработки идей пространственного планирования», – отметила Липпус.