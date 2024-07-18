Основной задачей главного архитектора, должность которого, после большого перерыва, была воссоздана в июне, является, судя по пресс-сообщению городской управы, «организация стратегического пространственного развития и разработка концепций с высокой пространственной ценностью».
Новый главный архитектор Таллинна обещает сделать наш город лучшим в регионе Балтийского моря
С 1 августа должность главного архитектора Таллинна займет Андро Мянд, который будет отвечать за оперативную подготовку общих планировок, исходя из стратегических целей города, а также за разработку пространственных решений для центральных зон города, сложных для обычного планирования.
Главный архитектор города будет работать в тесном сотрудничестве с другими городскими департаментами, государством, застройщиками и горожанами.
По словам вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус, создание позиции главного архитектора имеет знаковое значение.
«Задача главного архитектора – координировать комплексное развитие города с точки зрения пространственного планирования. Введение этой должности – еще один важный шаг к тому, чтобы Таллинн стал удобным городом как для жителей, так и для гостей. Это означает, например, правильно спланированные транспортные пути и услуги в шаговой доступности», – сказала Липпус.
«Хотя до уровня Копенгагена еще далеко, с чего-то нужно начинать!»
Главный архитектор Таллинна Андро Мянд.
Высокий интерес и сильная конкуренция среди кандидатов на должность главного архитектора – важное признание для Таллинна.
«Отрадно осознавать, что у нас хотят работать сильные профессионалы. При выборе Андро Мянда на эту должность ключевыми факторами стали его опыт работы практикующим архитектором и успешная деятельность в сфере разработки идей пространственного планирования», – отметила Липпус.
По словам Андро Мянда, который вскоре займет должность главного архитектора Таллинна, городское планирование играет важную роль в поддержке и направлении развития города.
«На примере Западной Европы видно, что системный и продуманный подход дает городам значительное конкурентное преимущество. Наша цель – сделать Таллинн городом лучшим городом для жизни в регионе Балтийского моря», – сказал Мянд.
Он добавил, что хотя до уровня Копенгагена еще далеко, с чего-то нужно начинать.
Справка
Андро Мянд окончил факультет архитектуры и городского планирования Эстонской академии художеств (степень магистра) и имеет квалификацию сертифицированного архитектора 7 уровня. Он работал в архитектурных бюро Kavakava, Salto и Hoov. Принимал участие в проектировании таких знаковых зданий, как Нарвский колледж Тартуского университета, государственные гимназии Вильянди, Рапла и Табасалу, а также здания музея Fotografiska. С 2018 года Мянд активно участвовал в деятельности Союза архитекторов Эстонии, занимая посты вице-президента и президента.