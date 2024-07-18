Исследование: люди надеются избежать бедности за счет государственной пенсии

Экономический эксперт LHV Хейдо Витсур отметил, что если в Европейском союзе человек, получающий среднюю зарплату, при выходе на пенсию получает в среднем 68% от последней зарплаты, то в Эстонии этот показатель составляет всего 34%. «Если делать дополнительные накопления, увеличив взносы во вторую пенсионную ступень и откладывать в третью пенсионную ступень, свою пенсию можно повысить примерно до 65-70% от последнего дохода», подтвердил Витсур.

Исследование, посвященное отношению жителей Эстонии к пенсии и старости, показало, что только 44% опрошенных делают взносы во вторую пенсионную ступень, и лишь 25% - в третью. Реальность выглядит еще мрачнее: среди трудоспособного населения 63% делают взносы во вторую ступень и 21% - в третью, при этом их взносы обычно составляют не более четырех процентов от средней заработной платы.