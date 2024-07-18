Жители Эстонии считают, что самый эффективный способ избежать бедности после выхода на пенсию - это повышение государственной пенсии, свидетельствуют данные исследования, проведенного Kantar Emor по заказу пенсионных фондов LHV. Также важными считаются наличие недвижимости, леса и других активов, самостоятельное накопление и инвестиции.
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Исследование: люди надеются избежать бедности за счет государственной пенсии
Экономический эксперт LHV Хейдо Витсур отметил, что если в Европейском союзе человек, получающий среднюю зарплату, при выходе на пенсию получает в среднем 68% от последней зарплаты, то в Эстонии этот показатель составляет всего 34%. «Если делать дополнительные накопления, увеличив взносы во вторую пенсионную ступень и откладывать в третью пенсионную ступень, свою пенсию можно повысить примерно до 65-70% от последнего дохода», подтвердил Витсур.