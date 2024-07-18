ПОМОГИТЕ НАЙТИ НАЛУ! Сотни людей ищут сбежавшую собаку

Хозяин Налы, Хенри Арро, рассказал, что изначально они планировали приехать из Таллинна в Пярну на один день, но из-за хорошей погоды решили остаться на ночь и сняли номер в отеле. Во вторник около 21:00 они решили пойти прогуляться на пляж и оставили собаку в номере. «Когда мы вернулись в 00:30, собаки уже не было. Так как окно в комнате было открыто, вероятно, она сбежала через него», - сказал Арро.

Хотя летом случаи пропажи домашних животных случаются чаще, потому что их часто выпускают гулять самостоятельно или они убегают из двора, случай с собакой, сбежавшей из окна отеля, по словам администратора приюта для животных Пярну Керту Кирспуу, достаточно редкий.

Если вы видели собаку, позвоните Хенри Арро по телефону 5696 7828.

По мнению Арро, Нала, вероятно, сначала пыталась найти его в городе. «Люди, которые видели ее, сказали, что она шла по нашим следам», - добавил он, отметив, что из-за множества различных запахов в городе собака потеряла след.

Сейчас собаку ищут уже сотни волонтеров. Постом о пропаже на Facebook поделились более 2200 раз, а к поисковой группе присоединилось около двухсот человек. «Я от всего сердца благодарен всем людям, которые помогают в поисках», - сказал Арро. Его знакомые из Таллинна также приехали в Пярну, чтобы помочь в поисках собаки.

Хотя Налу видели в разных частях города, ее пока не удалось поймать. Собаку пытались приманить с помощью специальной клетки с едой, но это тоже не сработало. Сам Арро тоже один раз видел Налу в Пярну. «Так как собака, вероятно, была в панике, она меня не узнала», - сказал хозяин.

Арро больше всего боится, что с собакой может что-то случиться, так как она находится в незнакомом городе и ходит рядом с магистралями.

Если кто-то увидит Налу, Арро считает, что не стоит пытаться ее поймать, так как это почти невозможно. Лучше позвонить хозяину по телефону 5696 7828 и оставаться спокойным. Тогда, возможно, собака сама подойдет к человеку.

По последней информации, кажется, что Нала направляется в сторону Таллинна. «У меня просьба: жители Аре, Пярну-Яагупи и дальше, будьте внимательны и сообщите мне, если увидите Налу», - сказал Арро.