Дорогие удовольствия: где в Европе проезд по магистралям обойдется дороже всего

По данным портала tolls.eu, собирающего информацию о европейских дорогах, самый дорогой участок автомагистрали в Европе - это Париж-Марсель, где плата за проезд составляет 68 евро. Тем не менее, это относительно длинный маршрут, так как его протяженность составляет 779 километров.

В ту же ценовую категорию входит участок Милан-Бари, где нужно заплатить 67 евро за проезд, а длина дороги составляет 877 километров.

На третьем месте по стоимости находится 799-километровая автомагистраль Страсбург-Монпелье, проезд по которой стоит 66 евро.

Проезд через альпийские туннели часто может быть значительно дороже, чем по дорогам. Также за пересечение моста Эресунн между Швецией и Данией взимается плата около 68 евро.

Относительно недорого проезд по автомагистралям стоит в Албании и Северной Македонии, где участок длиной более ста километров стоит всего пять евро. По данным Trip.ee, за пять евро в Албании можно проехать 128-километровый участок автомагистрали A1 Rruga e Kombit, а в Северной Македонии - 123-километровый участок автомагистрали Скопье-Гевгелия.