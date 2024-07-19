Добрые знакомые из Швеции решили провести в нашем городе несколько июльских дней и попросили порекомендовать им ресторан в Старом городе, где можно было бы насладиться не европейской, не азиатской, даже не туристическо-средневековой кухней, а попробовать что-нибудь необычное, но из привычного вкусового ряда вон не выходящее. Вот так задачка!
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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Как гости из Швеции в Старом городе вкусную еду искали
Первой мыслью было увезти их из Старого города куда-нибудь в Noa или Ruhe, но эти туристы, впервые приехавшие в Эстонию, были настолько очарованы кривыми улочками и разноязыкой толпой, что пожелали найти место для обеда именно в пределах Ратушной площади.