ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН Как гости из Швеции в Старом городе вкусную еду искали

Добрые знакомые из Швеции решили провести в нашем городе несколько июльских дней и попросили порекомендовать им ресторан в Старом городе, где можно было бы насладиться не европейской, не азиатской, даже не туристическо-средневековой кухней, а попробовать что-нибудь необычное, но из привычного вкусового ряда вон не выходящее. Вот так задачка!