В Эстонии вновь усилилось распространение коронавируса

«За последнюю неделю в Эстонии было зарегистрировано 230 новых случаев заболевания», - сказала Сиккут на пресс-брифинге правительства в четверг, добавив, что трое заболевших также были госпитализированы, пишет BNS.

«Для сравнения, например, в январе средний показатель за семь дней составил около 700 случаев, так что на данный момент мы еще не достигли уровня зимнего сезона по вирусным инфекциям, в то время как люди отдыхают, общаются, двигаются и путешествуют, и именно так этот вирус может распространяться», - пояснила Сиккут.

По ее словам, циркулирующий в настоящее время штамм вируса не вызывает у людей серьезного течения болезни.

Почти 80 процентов людей, поступающих сейчас в больницы, старше 60 лет, и 95 процентов из них не привиты, сказала Сиккут, добавив, что при желании можно сделать прививку от коронавируса.