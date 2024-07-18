Цахкна подчеркнул, что правительство не будет изменять ничего в ранее согласованных языковых требованиях и сроках. «С 1 сентября 2026 года требования к уровню языка B2 будут применяться даже к помощникам воспитателей в детских садах. Также с 1 сентября 2026 года учителя, работающие по международным учебным программам, должны будут иметь уровень B1, так как им не требуется такой высокий уровень, как B2», - объяснил он.

Он также отметил, что не планируется никаких изменений в требованиях, вступающих в силу с 1 августа этого года, касающихся уровня языка B2 для учителей общеобразовательных школ. «Речь идет о том, что учителя, которые уже имеют уровень B1 и в настоящее время обучаются, чтобы достичь уровня B2, смогут продолжить свою работу во время обучения по желанию администрации школы», - сказал Цахкна.

Он пояснил, что с такими учителями действительно будут расторгнуты трудовые договоры, но администрация школы имеет право заключать временные договоры до 1 августа 2025 года, в течение которого учителя смогут достичь уровня B2.

«Если кто-то говорит, что правительство планирует сделать уступки в языковых требованиях, то это дезинформация», - добавил Цахкна.