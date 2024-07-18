С мая 2025 года в Литве больше нельзя будет бесплатно пользоваться одноразовой пластиковой посудой в заведениях общественного питания, во время массовых мероприятий и на пляжах. Ее можно будет получить только при наличии залога, пишет портал RUS.TVNET.
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Литва вводит плату за использование одноразовой пластиковой посуды
В четверг парламент Литвы проголосовал за соответствующие поправки к Закону об упаковке и обращении с отходами упаковки: 94 члена Сейма высказались «за», двое - «против», а 18 проголосовали за нейтралитет.