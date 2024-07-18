Литва вводит плату за использование одноразовой пластиковой посуды

С мая 2025 года в Литве больше нельзя будет бесплатно пользоваться одноразовой пластиковой посудой в заведениях общественного питания, во время массовых мероприятий и на пляжах. Ее можно будет получить только при наличии залога, пишет портал RUS.TVNET.