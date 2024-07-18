«Партия реформ за последний год неоднократно заявляла, что поддерживает лишение граждан государств-агрессоров избирательных прав. Партия "Ээсти 200" также выразила готовность сделать это. До местных выборов остался год, и давно пора это сделать. Партии премьер-министра пора показать своими действиями, что они хотят этого и согласны с этим, а не подчиняются террору со стороны социал-демократов», - сказал Сибуль в переданном BNS комментарии.

По его словам, социал-демократы как в нынешнем, так и в создающемся сейчас коалиционном правительстве становятся все более откровенными, требуя, в частности, дополнительных должностей для себя, при том, что политика трехсторонней коалиции до сих пор была явно левой.

«За последний год мы стали свидетелями целого ряда повышений налогов, что по душе соцдемам. Создающееся коалиционное правительство снова планирует ввести новый налог, хотя в предыдущие разы повышение налогов также сопровождалось лозунгом о необходимости увеличения расходов на оборону. Всем очевидно, что налоги были увеличены больше, чем средства, выделенные на национальную оборону», - отметил Сибуль.

Сибуль призвал прекратить пустую болтовню и полумеры. «В нынешней ситуации важна безопасность, и необходимо комплексное решение, которое позволит приобрести дополнительные боеприпасы и прекратить участие граждан государства-агрессора в формировании жизни в Эстонии», - призвал Сибуль.