Бывшая знаменитость вновь во власти алкозависимости: рано или поздно я допьюсь до смерти

В 2011 году в жизни Фенина произошла череда событий, которые повлекли за собой депрессию. Тогда же он пристрастился к алкоголю и не смог избавиться от зависимости. Три месяца назад у экс-футболиста закончился последний курс детоксикации, после чего он снова начал надеяться, что все изменится к лучшему.

Из-за проблем с алкоголем от Фенина ушла жена и забрала трехлетнюю дочь, по которым бывший футболист отчаянно скучает. Потом, когда Фенин дал интервью Bild, болельщикам стало понятно, что дела у него пока идут не так хорошо.

«Я начал употреблять алкоголь каждый день. Это было постоянно с тех пор, как закончилась моя реабилитация. Каждый день я смотрю видео и пью, чтобы побороть грусть. Я очень люблю свою дочь, но больше не могу с ней общаться. Рано или поздно я допюсь до смерти», - добавил Фенин.

37-летний Фенин на пике карьеры провел 96 матчей за клуб немецкой премьер-лиги.